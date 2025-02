“Prefiero que se muera”, la vez que Paquita la del Barrio reprobó la adopción entre parejas gay

Tras la noticia de la muerte de Paquita la del Barrio, usuarios de internet recordaron varios encontronazos que tuvo con la comunidad LGBT+ y las fuertes declaraciones que hizo, en las que aseguró que prefería que niños murieran de hambre a que fueran adoptados por parejas homoparentales.

El 17 de febrero se hizo público el deceso de Paquita la del Barrio a los 77 años a través de sus redes sociales: “Con profundo dolor y tristeza, confirmamos el fallecimiento de nuestra querida ‘Paquita la del Barrio’, en su hogar en Veracruz, siendo una artista única e irrepetible, que nos dejará una huella imborrable en el corazón de todos los que la conocimos y disfrutamos de su música”.

Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como ‘Paquita la del Barrio’, será recordada a través de su legado con canciones como ‘Rata de dos patas’, que la catapultaron a convertirse en un referente de la cultura mexicana.

Muere Paquita la del Barrio

Paquita la del Barrio se lanza contra la comunidad LGBT+

En diversas ocasiones, Paquita la del Barrio no pudo evitar ocultar su desacuerdo ante la homosexualidad, pues abiertamente aseguró que no aceptaría a sus hijos si se pronunciaran gays, e incluso mencionó su desapruebo por la adopción homoparental: “No es de mi gusto que a una criatura la adopten ellos”.

“¿Qué preferiría Paquita, que un niño se muera de hambre en una calle estando solo, o que dos seres humanos le dieran amor, le dieran comida?”, la cuestionó un reportero, a lo que ella respondió: “Que se muera, prefiero que se muera el niño y no esa vida para las criaturas”.

Tiempo después la intérprete se disculpó e incluso organizó un concierto exclusivo para la comunidad LGBT+ que fue totalmente gratuito. Aún así, tras su muerte, usuarios de redes sociales recordaron sus declaraciones en contra de la diversidad sexual.