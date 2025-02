¿Quién es Gisselle ‘N’, la conductora detenida en calles de Nuevo León?

Gisselle ‘N’ se convirtió, en muy poco tiempo, en una de las modelos más buscadas en redes sociales. Desafortunadamente, la también presentadora de televisión se viralizó por ser detenida el 17 de febrero junto a Cristian ’N’, alias ‘El Meca’, acusado de ser un presunto narcotraficante en el estado de Nuevo León.

“Dos años atrás, la conductora fue despedida del programa ‘Es Show’ de Multimedios, tras 13 años de haber sido parte de esa televisora por lo que desató la polémica sobre fiestas con drogas, acusando a varias personas. Se sabe que recientemente habría regresado al mismo canal”, aseveró un medio de comunicación.

Usuarios de redes revivieron varios videos de la joven hablando del secuestro de un exnovio llamado José Luis. Durante una entrevista con el creador de contenido, Suriel, la modelo reveló lo doloroso que fue la pérdida de su expareja, con quien estuvo un día antes de que lo secuestraran.

“Fue muy doloroso para mi por que le dio a mi vida un cambio que yo no me esperaba. Estás un día antes con la persona, durmiendo super bien y te levantas y de repente ya no está”, dijo la influencer.

La vida lujosa de la ahora detenida

Gisselle reveló que el día que José Luis fue secuestrado, ella se encontraba en casa de sus papás, debido a que tuvieron “una pequeña discusión” y no llegó a dormir con él: “Yo creo que todo se acomodó, Yo no me quería quedar en la casa, era enero cuando estaban las tormentas y haciendo frío”.

“Yo recuerdo que había tenido una pequeña discusión con él, por ciertas razones, y entonces en eso yo me voy a mi casa a recoger cierta ropa. Resulta que me fui al programa, hice mis cosas y yo seguía enojada, que yo no quería regresar a casa a dormir con él, entonces me quedé en casa de mis papás”, recordó.

Giselle “N” presumía un extravagante estilo de vida en el que predominan los viajes en vuelos privados, gastos de ropa de marca, procedimientos estéticos de alto nivel y propiedades. Hace tan solo unos meses, la detenida presumió sus viajes a Las Vegas, Disneyland y Los Ángeles.