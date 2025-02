¡Gasolina para el corazón! Daddy Yankee vuelve a la soltería y busca nuevo amor

Daddy Yankee ha mantenido una imagen bastante reservada en cuanto a su vida personal y escándalos, pero a lo largo de su carrera ha enfrentado algunas polémicas y rumores, incluyendo los relacionados con su vida amorosa.

El cantante puertorriqueño, obtuvo una victoria en su pelea legal con Mireddys González, quien fuera su esposa por casi 30 años y con la que tiene dos hijos en común. El reguetonero obtuvo el divorcio oficialmente, aunque continúa el pleito legal por el control de dos corporaciones del artista.

“Estoy orgullosa de mí. Nadie sabe todo lo que me costó dejar ir a personas que amaba, decir NO, cuando moría por decir Sí, levantarme temprano, darme esa palmadita en la espalda y motivarme cuando más triste estaba, así que gracias, pero ya no quiero retroceder más. Agradezco por las lecciones y aprendizajes porque sin eso, no sería la mujer que HOY SOY”, afirmó Mreddys González en una publicación en las historias de su cuenta de Instagram.

Ambos decidieron hacer oficial el fin a su matrimonio por “ruptura irreparable”, según los documentos presentados en la corte, a través de una videoconferencia, sin acudir a los tribunales.

El divorcio de Daddy Yankee

La vista de divorcio se celebró este martes y la orden fue emitida el 31 de enero por la jueza Eva Soto del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Carolina, en el norte de Puerto Rico.

La separación de la pareja se confirmó en diciembre después de meses de rumores, que crecieron cuando ambos dejaron de seguirse en sus redes sociales.

El pleito por el control de El Cartel Records y Los Cangris Inc. continúa ya que el cantante Daddy Yankee objetó este miércoles la decisión del juez Anthony Cuevas de dar por concluido el pleito corporativo con su esposa Mireddys González, alegando que todavía no ha entregado toda la información de las empresas que se había pedido.

Polémicas de Daddy Yankee

Acusaciones de plagio: A lo largo de los años, algunos artistas han señalado similitudes entre sus canciones y temas previos de otros músicos. Sin embargo, nunca se han tomado acciones legales serias en su contra.

Disputa con Don Omar: Aunque ambos artistas fueron considerados los “reyes del reguetón”, tuvieron diferencias y enfrentamientos públicos durante años. Finalmente, se reconciliaron y anunciaron su última gira juntos en 2022.

Críticas por su retiro: En 2022, anunció su despedida de la música con la gira La Última Vuelta, lo que generó especulaciones sobre las razones reales de su retiro. Algunos sugirieron problemas personales o financieros, pero él afirmó que era una decisión basada en su fe y su deseo de dedicar más tiempo a su familia.

Problemas legales: En 2018, enfrentó un conflicto legal con un exrepresentante que lo demandó por supuestos incumplimientos de contrato y manejo indebido de fondos.

Problemas en el amor

Rumores de infidelidad: Aunque estuvo casado con Mireddys González desde 1994, en varias ocasiones surgieron rumores de infidelidad, aunque nunca se confirmaron.

Crisis en su matrimonio: En distintos momentos se especuló sobre supuestas crisis con su esposa, especialmente cuando ella publicó mensajes en redes que algunos interpretaron como indirectas hacia Daddy Yankee.

En general, Daddy Yankee ha sabido mantener su vida privada lejos de los escándalos y ha manejado las polémicas con discreción, lo que le ha permitido mantener su imagen sólida en la industria.