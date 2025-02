Filtran verdadero rostro de los integrantes de Plave, grupo virtual de k-pop: “todos feos”

El mundo del k-pop se sumergió en escándalo luego de que se filtraran una serie de fotografías de las personas que le dan vida a los integrantes de PLAVE, un boygroup de la empresa VLAST que se caracteriza por ser virtual. Opiniones encontradas surgieron a raíz del suceso ya que su aspecto físico generó un debate en redes.

PLAVE es un grupo de k-pop masculino perteneciente a la agencia de idols VLAST; este se conforma por Yejun, Noah, Hamin, Eunho y Bamby y resalta entre otras agrupaciones surcoreanas por ser completamente virtual, ya que los miembros de la banda son animados.

Fue a mediados de marzo de 2023 que PLAVE debutó con la canción ‘Wait for you’, que actualmente tiene 9.4 millones de visitas en Youtube; en junio del mismo año se determinó que el nombre de su fandom sería ‘PLLI’. Cabe destacar que en su concepto se menciona que viven en un mundo virtual llamado Caelum.

Revelan fotografías de los rostros reales de PLAVE

En internet comenzaron a circular fotografías del aspecto físico real de los cinco integrantes de PLAVE, es decir Yejun, Noah, Hamin, Eunho y Bamby. Esto generó diversas reacciones en redes, ya que hubo quienes aseguraron que son feos y que no cumplen con los estándares impuestos para los idols coreanos; por otro lado hubo quienes los defendieron y argumentaron que debían medirse por su talento.

De esta manera surgieron opiniones negativas como: “Están feos”, “Todos feos y promedio”, “Pon una advertencia antes, por favor”, “Se ven como criminales”, “La verdad ya lo esperaba”, “Que usaran avatares era un indicio de que iban a ser muy feos” y “Aún así son un grupo de chicos, van a tener un montón de fans”.

Sin embargo, varios salieron en su defensa: “Pongan fotos recientes, porque se ven guapos”, “En una industria donde el talento debería ser primero, muchos decepcionan al consumidor por no cumplir con los estándares”, “Se ven guapos, y lo más importante: talentosos”, “¿Y qué? Me siguen gustando”, “Si buscaran una foto actual de ellos no los estarían llamando feos” y “Esas solo son fotos desafortunadas”.