Mánager de Gloria Trevi coloca QEPD en su cuenta de Instagram y enciende alarmas de fans

Un mensaje enigmático publicado en la cuenta de Instagram de la manager de Gloria Trevi, causó revuelo entre los seguidores de la cantante mexicana. La publicación, que consiste en las siglas “QEPD” (Que En Paz Descanse) generó una ola de especulaciones y preocupación entre los fans de la artista.

La publicación llevó a muchos seguidores a preguntarse si se trata de un mensaje relacionado con la salud de la cantante, algún miembro de su familia o incluso sobre la propia Gloria Trevi. La falta de información oficial dio lugar a todo tipo de rumores, desde problemas de salud hasta estrategias publicitarias.

Algunos seguidores expresaron su preocupación y enviaron mensajes de apoyo a la cantante y a su equipo, mientras que otros han cuestionado la veracidad de la publicación.

Un respiro para los seguidores de La Trevi

No es la primera vez que Gloria Trevi se ve envuelta en rumores y especulaciones en redes sociales. La cantante, que es muy activa en sus redes, a menudo comparte mensajes enigmáticos o fotografías que dan lugar a diversas interpretaciones. Sin embargo, en esta ocasión, la publicación de su manager generó una preocupación mayor debido a la naturaleza del mensaje.

El posteo antes descrito no es más que el anuncio de más música. Los verdaderos seguidores descubrieron que Danna también puso otro tag ‘🪦 #NewMusic' y la fecha del próximo 21 de febrero de 2025.

“Denle mucha promo, lo necesita mucho, no solo se queden con la promo de los fans… esto tiene que ser un hit", “Ay me asuste”, “Me asuste con este post. Pensé que había pasado a mejor vida ¿Quien más pensó lo mismo?" o “No inventes... Casi me desmayo ” son algunos de los comentarios insertados por varios internautas en la publicación que suma miles de visualizaciones en Instagram.