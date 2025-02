Nieto de Maribel Guardia, no extraña a su mamá, revelan

Desde hace semanas se dio a conocer el conflicto legal que envuelve la vida de Maribel Guardia y su ex nuera, quienes también revelaron información sobre el tipo de relación que mantenían cuando compartían hogar después del fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de la actriz.

A partir de ese momento las dos mujeres han salido a declarar las versiones de los hechos y éstas no han coincidido. Por un lado la también presentadora asegura que busca que Juliancito tenga una mamá sana y sin adicciones, mientras que la joven niega por completo los señalamientos por parte de su ex suegra.

Diversos medios de comunicación también se han pronunciado al respecto, comentando que lo más importante en el conflicto legal es conseguir el bienestar del niño, quien es el que más afectado podría salir en este caso.

“Ni a Maribel ni a Imelda”: las consecuencias que podría enfrentar José Julián si no hay acuerdos de su custodia Maribel Guardia e Imelda Tuñón se enfrentan por la custodia de José Julián (Foto: Getty Images / Instagram: @imetunon)

Sale más información a la luz sobre el caso

Ahora una de las figuras más cercanas a las dos mujeres, ha salido a hablar para revelar datos que podrían haber sido claves para que la costarricense tomara la decisión de pelear por la custodia de su nieto, interponiendo una demanda a Imelda Tuñón por presunto abandono del menor, al igual que el consumo de alcohol y drogas.

En una entrevista con el periodista de espectáculos, Javier Ceriani, la ex niñera, Raquel, quien estuvo cuidando a Juliancito desde que era un bebé, declaró que supuestamente el niño no preguntaría por su mamá cuando no la ve, ya que podría estar acostumbrado a la ausencia de Imelda Tuñón.

De igual forma reveló que desde hace meses ya no labora con la familia, por lo que decidió a hablar públicamente sobre la relación que llevaba la joven actriz con su hijo, siendo ésta clave para la custodia del infante.

“Era mi trabajo cuidarlo y enseñarle a caminar cuando era un bebé, muchas cosas, me daba cuenta de miles de cosas (...) Imelda dice que todo el tiempo el niño pregunta por ella, el niño si no llega a ver a su mamá en el día, él no pregunta. Él ya se acostumbró a las nanas y no pregunta. Algo fuerte porque el niño, si no se topa con su mamá, no pregunta por ella, está acostumbrado”

Julián Figueroa habría hecho lo mismo que Maribel Guardia

En la misma entrevista, Raquel reveló que de seguir vivo el cantante, Julián Figueroa, y de haberse separado de Imelda Tuñón, él al igual que su madre, pelearía por la custodia de Juliancito, ya que él llegó a pedir ayuda.

“Si ellos se hubieran separado, lo que hubiera pasado es que igual iba a estar ese pleito por el niño y Julián estaría en el lugar de la señora Maribel, porque él sí llegó a ir a pláticas, pero iba a que le ayudaran, pedía ayuda”

Aquí puedes ver la entrevista completa: