Rod Stewart en México: Este es el precio de los boletos

Rod Stewart visitará México como parte de su gira mundial ‘One Last Time’, en la que interpretará los éxitos que traspasaron las barreras generacionales y lo convirtieron en un referente de la música. El cantante se presentará en uno de los recintos más importantes del país en octubre del año en curso.

El cantante originario de Highgate, Londres, Reino Unido se embarcará en una gira mundial que incluye a México. El tour titulado ‘One Last Time’ sucede luego de una extensa trayectoria de 50 años, en la que Rod Stewart ha logrado vender más de 250 millones de discos y sencillos en cada rincón del planeta.

De esta manera, el cantante de 80 años está listo para visitar México y corear junto a sus fanáticos varios de los éxitos que lo coronaron como un ícono del rock, tales como: ‘Young Turks’, ‘Do ya think I’m sexy?’, ‘Forever Young’, ‘Baby Jane’, ‘Some guys have all the luck’ y ‘Have you ever seen the rain’.

Rod Stewart posa AP

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Rod Stewart en México?

El Palacio de los Deportes, uno de los recintos más importantes y populares de la Ciudad de México se engalanará con la presencia de Rod Stewart el 7 de octubre del año en curso.

Ya que sucedió la Preventa Beyond hoy 19 de febrero en punto de las 11:00 horas, se sabe que los precios con cargos incluídos de los boletos son:

GNP 1, 2, 3 y 4: $8,023

GNP: $5,975

Nivel B: $4,633

Nivel C: $3,657

Nivel DD: $2,925

Nivel D: $2,071

Nivel E: $1,583

Nivel EE: $1,205

Aunque ya sucedió la primera preventa, fanáticos del cantante aún tienen la oportunidad de adquirir sus boletos en las próximas ventas, que tendrán lugar los días: