Camila D. Aurora prepara segunda parte de ‘Johanne Sacreblu’: “será una parodia más directa”

Camila Aurora González es una cineasta y creadora de contenido mexicana que ha ganado notoriedad en 2025 gracias a su cortometraje Johanne Sacreblu. Además de su trabajo en el cine, Camila es conocida por su presencia en plataformas como TikTok y YouTube, donde comparte contenido humorístico y aborda temas relacionados con su experiencia como mujer trans.

Recientemente, Camila D. Aurora visitó Guadalajara para convivir con sus seguidores y realizar una proyección especial de Johanne Sacreblu, una parodia creada en respuesta a la película francesa Emilia Pérez, dirigida por Jacques Audiard.

La película original fue criticada por su representación estereotipada de México y de la comunidad trans. Como respuesta, Camila desarrolló un cortometraje que satiriza estos estereotipos, utilizando clichés culturales franceses y números musicales para resaltar las inconsistencias y prejuicios presentes en Emilia Pérez.

“Me hace sentir agradecida que el mensaje se logró transmitir. Creo que el éxito de Johanne Sacreblu se debe, sí, a su comedia y a las canciones que pegaron mucho, pero también a que la gente compartió el mensaje activista y entendió la solidaridad entre mexicanos. Queremos que dejen de exotizarnos y lucrar con nuestras dolencias”, señaló Camila D. Aurora.

Desde su estreno en YouTube en enero de 2025, Johanne Sacreblu ha acumulado más de 1.6 millones de reproducciones y ha generado un intenso debate en redes sociales sobre la representación cultural y de género en el cine.

Se dice que el corto ha recaudado más que Emilia Pérez en México, a lo que respondió Camila D. Aurora, “no sé si en taquilla ya la superamos, pero sí tuvimos una mejor recepción. En nuestro primer fin de semana quedamos en el lugar 28 de la taquilla nacional y en el puesto número 2 en ingresos por pantalla, solo detrás de Capitán América. Es una locura".

Fue la propia creadora que compartió cómo surgió la idea de hacer Johanne Sacreble.

“Sí, bueno, esta primera parte que está en cines es una caricaturización de lo que hizo Emilia Pérez. La vi dos veces, desafortunadamente, para poder realizar este trabajo”, dijo entre risas.

El impacto de Johanne Sacreblu ha sido significativo, no solo por su éxito en plataformas digitales, sino también por su contribución a la discusión sobre la representación adecuada de las culturas y comunidades en el cine internacional.

La obra de Camila D. Aurora ha sido elogiada por su creatividad y por ofrecer una perspectiva crítica y humorística frente a las representaciones estereotipadas, destacando la importancia de una representación auténtica y respetuosa en los medios.

“En la segunda parte sí estoy buscando hacer una crítica y una parodia más directa de Emilia Pérez. La primera tenía el objetivo de caricaturizar; ellos se burlaron de las desapariciones, el narcotráfico y la violencia de género, así que yo llevé todo eso a la simpleza y al humor blanco. Nunca fue mi intención devolver fuego con fuego, y creo que eso fue lo que hizo que mucha gente se enganchara con el concepto de Johanne Sacreblu: en lugar de responder con agresividad, lo convertimos en algo más infantil, más simple y más blanco, lo que potenció el mensaje”, explicó.

El futuro de Johanne Sacreblu

Adelantó que viene la segunda parte que será realmente una continuación.

“No es una secuela, sino la continuación del cortometraje para convertirlo en un largometraje. Mantendré los clichés franceses porque le dan alma al proyecto, pero esta vez la crítica será más directa hacia los giros narrativos y las decisiones cuestionables de Emilia Pérez, que no solo carecieron de sentido y profesionalismo, sino que además fueron bastante cínicas", puntualizó.

El corto pasó de internet a las salas de cines, “todo se dio gracias a un equipo que creyó en el proyecto. Empezamos a hacer un trabajo de difusión y los primeros cines en responder fueron Cinedot y Aquisinar, quienes apostaron por la película. Ahora seguimos en negociaciones con más cadenas. Estoy muy agradecida con Cinedot y Ciner porque no solo apoyaron el cine independiente, sino que también respaldaron el mensaje de la película”.

Johanne Sacreblu en festivales

El próximo 26 de marzo se proyectará en el Festival Bricolors, en Francia.

“No sé si sería lo correcto, pero Johanne Sacreblu siempre ha sido una película para la gente, no para ganar premios. No fue hecha para destacar por valores de producción, sino por el amor que le ha tenido la audiencia y el mensaje que se ha compartido. Aun así, sí estaremos en festivales. El 26 de marzo se proyectará en un festival de cine en Francia, el Festival Bricolors, donde tendré una pequeña charla virtual", agregó.

Camila D. Aurora hará un reality show

“Me tomaré un descanso. Me encantaría dirigir algo con un presupuesto adecuado y bien estructurado, pero mi próximo proyecto no será en cine. Haré un reality show con aproximadamente 100 deportistas para demostrar que la inclusión de personas trans en el deporte no es un problema. Será una competencia mixta con nuevas categorías basadas en estudios deportivos", adelantó.

Explicó que se centrará en el box o artes marciales mixtas, “será un proceso de tres meses de preparación física. También participaré como deportista”.

Su opinión sobre Emilia Pérez y Karla Sofía Gascón

Camila D. Aurora habló sobre el camino de Emilia Pérez y Karla Sofía Gascón rumbo al Óscar.

“Me es indiferente, la verdad. La Academia no escucha a la gente, solo premia la inclusión por cuota, y Emilia Pérez no sería reconocida si no fuera por eso. Lo que sí desearía es que el 2 de marzo el gobierno mexicano reconociera que esta película es un acto de discriminación hacia los mexicanos", puntualizó.

Al preguntarle que le desea a Karla Sofía Gascón señaló, “Le deseo que la vida la trate como ella ha tratado la vida. Lamento mucho la transfobia que ha sufrido, no se la merece y no debería enfrentarla. Se le debe criticar por su trabajo e ideas, no por su identidad. Pero últimamente, no parece ser una persona grata en este país”.