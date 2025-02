César Bono pierde la movilidad de su mano tras sufrir 8 infartos

Los últimos años han sido duros para César Bono, quien ha estado en múltiples ocasiones en el hospital por problemas de salud. Recientemente fue captado en una silla de ruedas e informó que ha perdido la movilidad de su mano izquierda después de haber sufrido ocho infartos.

El aclamado comediante reveló que hizo todo lo posible para recuperar la movilidad, sin embargo, pese a sus esfuerzos, los médicos que lo atienden le informaron que ya no hay mucho que hacer al respecto.

César Bono confiesa su sentir

Fue a través en una entrevista con la prensa, en la que el famoso declaró el enorme dolor que siente tras haber perdido la movilidad de su mano izquierda, quedando espástica, según su terapeuta, ésta es una condición irreversible.

“Mi mano es espástica, que es esta a la izquierda. Ya me dijo la terapeuta que ya no hay nada que hacer”.

Pese a estar atravesando por este hecho, el comediante no dudo en demostrar su característico sentido del humor respecto a su padecimiento:

“Ahora sí que se murió antes que yo, eh. Menos mal que fue la mano, porque luego no puedo hacer nada”.

Padece dolores crónicos

El actor comentó cómo vive su día a día con los dolores crónicos que enfrenta, comentando que aunque intenta llevar una vida normal, los dolores se vuelven insoportables por las noches:

“Mis dolores, que son muchos, quiero que sepan que son muy desgastantes. Yo llevo una vida, digamos, normal: de bañarme, trabajar todos los días, durante el día molesto, pero en la noche ya son dolores fuertes”, dijo el actor.

Mientras tanto, no descarta la posibilidad de mudarse a la Casa del Actor, institución que apoya a artistas que enfrentan problemas económicos o de salud.

“Sí, yo lo pensé. Les voy a ser franco. No por la cuestión de que me mantengan en cuanto a los alimentos, sino por no darle lata a la familia. Pero mira, gracias a Dios me baño solo, voy al baño solo”, aseguró, mostrando una postura de resiliencia a pesar de las dificultades que se le presentan.

A continuación puedes ver el video del encuentro: