Pepe y Ángela Aguilar prohíben a Nodal ir a Premios Lo Nuestro y encontrarse con Belinda

Una de las polémicas más grandes alrededor de los Premios Lo Nuestro, era el reencuentro que sucedería entre Belinda y Christian Nodal; aunque este suceso era esperado por muchos, rumores apuntan que no pasará, pues Pepe y Ángela Aguilar se habrían encargado de evitar que el sonorense se presente y se encuentre con su ex.

Belinda y Nodal vivieron una polémica relación que finalizó en febrero de 2022. En esta etapa de su vida, el intérprete de ‘Botella tras botella’ se caracterizó por estar totalmente enamorado, por lo que incluso le propuso matrimonio a la cantante con un anillo valuado en millones de pesos.

Ahora Christian Nodal está casado con Ángela Aguilar, no obstante, su vida sentimental continúa plagada de polémica, pues la confirmación de su noviazgo sucedió a los pocos meses que Cazzu dio a luz a Inti, hija de la que comparte paternidad con el originario de Caborca. Además, se rumora que Nodal nunca dejó de querer a Belinda.

Ángela Aguilar y Christian Nodal Instagram: @nodal (Instagram: @nodal)

Christian Nodal no irá a Premios Lo Nuestro por sugerencia de Pepe y Ángela Aguilar

Todo estaba preparado para el reencuentro de Christian Nodal y Belinda esta noche en Premios Lo Nuestro, no obstante, Mandy Fridmann reveló que el sonorense no se iba a presentar en la ceremonia, pues su esposa y su suegro le prohibieron asistir.

“Acabo de escuchar que Christian Nodal no va a estar esta noche en los premios, no acompaña a Ángela, no va a pasar por la alfombra y ni siquiera va a estar en el camerino”, aseguró la periodista. “Aparente y alegadamente esta habría sido una sugerencia de su suegro, Pepe Aguilar. No quiere que su hija pase un mal momento porque vio a Belinda y le sugirieron que mejor se quedara grabando música”.

El pretexto que utilizará la familia Aguilar según la comunicadora es que el cantante está muy ocupado trabajando: “Está en Miami, vinieron de Houston donde viven actualmente y la excusa va a ser que está muy ocupado”.