Pepe Magaña explica por qué vende flautas: “Si no me llaman para proyectos, yo los genero”

Pepe Magaña, quien destacó por su participación en el programa de Televisa ‘¡Cachún cachún ra ra!, sorprendió a los usuarios por mostrar una faceta diferente como parte de su negocio de flautas, mismo por el cual, el comediante compartió en exclusiva con Publimetro todos los detalles de su emprendimiento.

Además de continuar potenciando su carrera como comediante en distintos espectáculos, Magaña también ha optado por emprender en la industria comercial con un negocio de flautas y chilaquiles, generando popularidad en redes sociales.

Pepe Magaña (Foto: Instagram)

Pepe Magaña revela la motivación detrás de su negocio de flautas

Como parte de la reacciones que ha generado su video promocionando su establecimiento de flautas, Pepe Magaña habló de los motivos detrás de la decisión de iniciar con su emprendimiento.

“Estoy contento y feliz porque pues siempre me ha gustado que en mis momentos muertos dentro de la actuación, generar trabajo para mí y para otras personas. Es la primera vez que lo hago, tengo buen producto, pero sorprendido en ese aspecto, sobre las redes de cómo se movió todo”, comentó para Publimetro.

En este sentido, el comediante comentó que ha intentado regresar a la televisión pero ante las imposiciones de las empresas, ha decidido crear sus propias oportunidades no solo a través de su negocio de comida, sino también con producciones teatrales y shows en vivo.

“Me gusta estar activo, no estar aquí en mi casa cuando no tengo trabajo, tengo 65 años, me siento muy bien, ya tiene muchos años que dejé los vicios y me he dedicado a trabajar, a cuidarme. Pero a veces llegas a una empresa de televisión y quieres ver si te pueden incluir en alguna telenovela, alguna serie y no sé, está muy cerrado ese círculo. Entonces uno se siente mal, por eso yo genero mi trabajo como productor, como director, como actor y emprendiendo con las flautas, me surgió la idea y se la platiqué a mi hija que me apoya en todo”, explicó.

Asimismo, Pepe Magaña compartió todas las producciones en las que se encuentra trabajando, incluidas Lagunilla mi barrio, en donde ha tomado el papel que tenía Daniel Bisogno, señalando la felicidad que experimenta por seguir trabajando en lo que le apasiona.

“A la vez tengo dos producciones de teatro que estoy preparando, estoy preparando una obra que estreno el día 28 de marzo que se llama A mi mujer le salió mi bigote, es una comedia que escribimos mi hija y yo. Además hace muchos años hice una adaptación de La Cenicienta, que le puse La Semesienta y ahorita estoy haciendo Lagunilla mi barrio, amo la obra, estoy muy contento. Estoy haciendo lo amo lo que hago amo, lo que hago con mucho cariño”, añadió.

Finalmente, tras la popularidad que ha ganado su establecimiento de comida, Pepe Magaña agradeció el apoyo y señaló que seguirá trabajando, con el objetivo de poder retirarse en un futuro y disfrutar de su familia.

“Soy un hombre de trabajo, de eso estoy convencido. Soy un hombre de trabajo y si a mí no me llaman para proyectos, yo los genero, me gusta mi trabajo, amo lo que hago, es lo más importante que lo hago con amor, con cariño. Pero quiero trabajar los próximos 5 años, tengo 65 y ver si ya puedo retirarme para descansar”, dijo.