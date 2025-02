Ana Bárbara se reconcilió con Daniel Bisogno tras sacarlo del clóset en vivo

La cantante y compositora mexicana Ana Bárbara se vio envuelta en una polémica en un programa en vivo de Ventaneando hace algunos años, después de presentarse para defenderse de los “chismes” y groserías que Daniel Bisogno había lanzado sobre ella.

Daniel Bisogno, quien falleció el 20 de febrero de 2025 a los 51 años debido a complicaciones tras un trasplante de hígado realizado en septiembre de 2024, fue conocido por generar múltiples controversias a lo largo de su carrera como conductor del programa de TV Azteca, Ventaneando.

A lo largo de los años, sus declaraciones cruzaron varias veces la línea de lo aceptable, desatando indignación y controversia. En una de las transmisiones más recordadas de Ventaneando en el año 2000, junto a Ana Bárbara, su actitud desbordada no pasó desapercibida. Fue entonces cuando Pati Chapoy, en defensa de la cantante, no dudó en enfrentarlo, exigiéndole disculpas públicas por haber llamado a la intérprete “ojos de marciano”.

Ana Bárbara sacó del clóset a Daniel Bisogno

Ana Bárbara, visiblemente indignada, no se quedó atrás y respondió de manera contundente: “Si tienes los pantalones de decirme en mi cara lo que has dicho de mí, ten los pantalones. No tienes pantalones y yo creo que ese es tu problema, que psicológicamente estás mal. Ayer a mi mamá le causaste un dolor de cabeza, pero a tu madre desde que naciste porque vio esa cucaracha”.

“Sí, sí, te dije que tienes ojos de marciano, ¿Y qué?”, le contestó Daniel Bisogno en un tono molesto y burlón, lo que llevó a la cantante mexicana a responder con dureza: “Y tú eres maricón, y no te gusta que te lo digan”.

Tras la acalorada discusión entre Bisogno y Ana Bárbara, se le pidió al conductor salir del foro, y días después se reveló que estuvo llorando “de la rabia” luego de que Pati Chapoy lo enfrentara al “enemigo” sin previo aviso.

Ana Bárbara se reconcilió con Daniel Bisogno antes de su muerte

Aunque esa acalorada discusión marcó un antes y un después, 20 años después, ambos lograron hacer las paces cuando Ana Bárbara regresó a Ventaneando para promocionar sus presentaciones.

“Tenemos una relación de amor y odio entre Ventaneando y yo, específicamente con el de allá, con mi amigo Daniel Bisogno, pero ya nos amamos, hicimos las paces, ya nos reconciliamos. Todos tenemos derecho a cometer errores”, mencionó Ana Bárbara en una emisión del programa en febrero de 2023.

Ana Bárbara se despidió de Daniel Bisogno

Tras confirmarse la muerte de Daniel Bisogno, Ana Bárbara dedicó un mensaje de despedida al conductor de Ventaneando a través de sus redes sociales:

“Un abrazo hasta el cielo. DEP mi querido Daniel Bisogno”, publicó la cantante en sus historias de Instagram.