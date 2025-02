¿Cómo fue la llegada de Daniel Bisogno a Ventaneando?

La llegada de Daniel Bisogno a Ventaneando es una de esas historias que se cuentan con mucha nostalgia y algo de humor, principalmente porque, al principio, el joven de 22 años que llegó al programa en aquel lejano 1997 no era el presentador pulido y carismático que el público conoció por varios años después, sino un hombre con más desparpajo que estilo.

En diferentes ocasiones, el propio Bisogno recordó, con una mezcla de ironía y cariño, cómo aterrizó en el popular programa de espectáculos de TV Azteca: “Miren cómo llegué, hecho un rorro, y miren cómo me tienen después de veintitantos años. Entré de 22 años aquí, ahorita ya, lo único que me queda de color es... luego te digo”, refiriéndose al paso del tiempo y a los cambios físicos que había experimentado.

La primera impresión no fue tan positiva

Sin embargo, lo que realmente sorprendió a Bisogno al comenzar su carrera en Ventaneando fue la primera impresión que dejó en su equipo, que no fue tan positiva en un principio.

Pati Chapoy, quien ha sido una figura clave en el entretenimiento desde sus inicios, en alguna ocasión relató cómo llegó Bisogno a su primera entrevista para el show.

“¿Sabes cómo llegó?”, dijo. “Haz de cuenta que no se bañó en días. Unos pants que yo creo que no los había lavado ni planchado él, hace días. Traía pelito largo y chanclas”. La descripción no era la de un joven que iba a convertirse en uno de los personajes más queridos y carismáticos del espectáculo mexicano.

Por su parte, Pedro Sola, quien fue compañero de Bisogno durante muchos años en el programa, ha externado que recuerda con cariño aquel primer encuentro, asegurando que, a pesar de la vestimenta desaliñada, fue su personalidad lo que realmente lo destacó. “Daniel estuvo glorioso en su participación”, dijo el también conductor, subrayando que su habilidad para hacer bromas y su carisma fueron fundamentales para ganarse un lugar en el programa.

Aunque su entrada al mundo de la televisión no fue precisamente glamorosa, Bisogno nunca perdió su humildad. El conductor llegó a mencionar que, antes de alcanzar la fama, solía viajar en microbús y que su primer autógrafo lo dio en el transporte público, justo al salir de las instalaciones de TV Azteca.