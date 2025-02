Daniel Bisogno, uno de los conductores más emblemáticos de la televisión mexicana, ha consternado a la industria luego de que se confirmara su fallecimiento a los 51 años, por lo cual comienzan a surgir comentarios sobre la forma en la que el conductor dejó protegida a su hija.

El famoso conductor de televisión siempre externó que su hija era una de las personas más importantes en su vida, misma que fue clave para mantenerse fuerte durante la crisis de salud que enfrentó durante sus últimos meses con vida.

Daniel Bisogno habría dejado una carta para su hija al pensar que moriría (Foto: Instagram Daniel Bisogno)

Daniel Bisogno protege a su hija Michaela tras dejar herencia

Como parte de la información que sigue surgiendo por el fallecimiento de Daniel Bisogno, usuarios de redes sociales revivieron una de las entrevistas que ofreció el conductor a la periodista, misma que lo cuestionó sobre la forma en la que habría protegido a su hija Michaela.

“Totalmente Pati”, a lo que Pati Chapoy comentó, “¿Ya fuiste con el notario? Daniel, aunque estemos sanos y me incluyo, no es garantía para que no nos vayamos al otro mundo, por eso te lo pregunto”.

Hija de Daniel Bisogno ya se enteró de la muerte del conductor Ya fue informada

En este sentido, después de haber librado una serie de complicaciones, Daniel Bisogno aseguró que su hija estaba completamente protegida, ya que cuenta con un seguro y con lo suficiente para terminar con su educación.

“Primero que nada tiene seguro, que si yo llegara a faltar o su mamá, está cubierta su escuela hasta que termine. Lo que he trabajado, es lo malo, si trabaja usted de más, luego se lo gasta en el doctor, no conviene la inversión”, aseguró.

Asimismo, sobre todo lo que consiguió con años de trabajo en televisión y teatro, Daniel Bisogno aseguró que todo sería para su hija y para sus padres en caso que perdiera la vida antes que ellos.

“Básicamente lo mucho o poco que he logrado es única y exclusivamente para ella y para ayudar a mis papás en caso que eso fuera a suceder, yo espero que no”, dijo.