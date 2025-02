La muerte de Daniel Bisogno ha dejado un profundo vacío dentro de la industria del entretenimiento, como parte de las reacciones que surgieron, algunos de sus seres queridos cercanos han hablado del tema, como por ejemplo, Alex Bisogno, quien compartió las últimas palabras del conductor antes de morir.

El famoso presentador de ‘Ventaneando’ llevaba varios meses atravesando por una serie de complicaciones médicas, mismas que fueron debilitando su estado de salud, hasta el punto de acabar con su vida a tan solo una semana de que su única hija cumpliera 9 años.

Despiden a hermano de Daniel Bisogno Salió del programa

Hermano de Daniel Bisogno revela las últimas palabras del conductor antes de morir

Como parte del último adiós a Daniel Bisogno, colegas, fanáticos y familiares se reunieron en el Centro Cultural Teatro 2 para homenajear al conductor, por lo cual a las afueras del recinto, Alex Bisogno compartió el último recuerdo que tiene con su hermano y las palabras que compartieron antes de que muriera.

“Se fue en terapia intensiva y cuando estás ahí no tienes acceso a tus seres queridos. Eran muchas horas muy solito en terapia intensiva y la última conversación fue: ya no se vayan, ya no me dejen solo. ¿Quién lo iba a decir? Él nos dejó solos a nosotros”, confesó.

Como era de esperarse, el hermano de Daniel Bisogno se mostró visiblemente afectado durante todo el evento, especialmente porque siempre lo consideró como el pilar de su familia; sin embargo, el también conductor de televisión agradeció los últimos meses que pudo compartir con el actor.

¿Qué es una falla multiorgánica, posible causa de muerte de Daniel Bisogno?

En el caso de Daniel Bisogno, la causa de su falla multiorgánica no ha sido confirmada oficialmente. Sin embargo, se ha informado que el conductor de televisión habría enfrentado diversas complicaciones de salud en los últimos meses, incluyendo una infección bacteriana. Estas condiciones podrían haber contribuido al desarrollo de la falla multiorgánica.

Al respecto, una falla multiorgánica es una condición grave en la que dos o más órganos vitales fallan simultáneamente; esta complicación puede ser desencadenada por una variedad de factores, como infecciones graves, traumatismos, enfermedades crónicas o complicaciones quirúrgicas. La falla multiorgánica es una condición compleja y potencialmente mortal que requiere atención médica intensiva.

La falla multiorgánica se caracteriza por una serie de síntomas que varían dependiendo de los órganos afectados; sobre esto, algunos de los síntomas más comunes incluyen dificultad para respirar, disminución de la función renal, alteraciones neurológicas, problemas de coagulación y fiebre.