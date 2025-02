¿Regresó Inés Gómez Mont? No, pero los memes sí

Inés Gomez Mont sigue en tendencia por su “aparición” con Pati Chapoy para darle el pésame por Daniel Bisogno. Lo curioso es que lleva prófuga desde el 2022 y tiene una orden de búsqueda por la Interpol en 160 países.

Recientemente, durante un homenaje al fallecido conductor Daniel Bisogno, Pati Chapoy mencionó que Gómez Mont envió sus condolencias, lo que provocó una nueva ola de memes y burlas en línea, dado que la conductora sigue prófuga de la justicia.

Inés Gómez Mont vuelve a protagonizar una ola de memes en redes (Foto: X)

La situación legal de Gómez Mont ha generado una amplia reacción en redes sociales, donde los usuarios han creado numerosos memes y comentarios humorísticos sobre su paradero y las acusaciones en su contra.

Estos memes reflejan la percepción pública sobre el caso y cómo la figura de Gómez Mont ha sido objeto de sátira y crítica en el ámbito digital.

¿Quién es Inés Gómez Mont?

Inés Gómez Mont era una reconocida conductora de televisión mexicana que ha enfrentado diversos problemas legales en los últimos años. En 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió órdenes de aprehensión contra ella y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, acusándolos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de tres mil millones de pesos. Se alega que la pareja desvió fondos a través de contratos fraudulentos con la Secretaría de Gobernación, utilizando empresas fantasma para lavar dinero.

Aunque en 2018 realizó un pago superior a los 10 millones de pesos para evitar un juicio por evasión fiscal, la FGR reabrió el caso durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, reclasificándolo como lavado de dinero y revocando el acuerdo previo.

En respuesta a las acusaciones, Gómez Mont ha negado rotundamente su participación en actividades ilícitas, declarando en 2021: “Para ser clara, jamás me he robado un peso, tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3 mil millones de pesos en la vida”.