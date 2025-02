Muere Roberta Flack, intérprete de ‘Killing Me Softly’ a los 88 años: ¿Quién era?

La industria de la música se viste de luto ante la pérdida de Roberta Flack, una de las cantantes y compositoras de soul más reconocidas en todo el mundo. A pesar de su deceso, su legado continuará vivo a través de canciones como ‘Killing me softly’ y ‘First time ever I saw your face’.

Fue el lunes 24 de febrero por la mañana cuando se dio a conocer el sensible fallecimiento de Roberta Flack a los 88 años. Su representante hizo pública la noticia a través de un comunicado, en el que reveló que el ícono del R&B y el soul murió en paz y rodeada de sus seres queridos.

“Estamos desconsolados por el fallecimiento de la gloriosa Roberta Flack esta mañana, 24 de febrero de 2025. Murió en paz rodeada de su familia. Roberta rompió barreras y récords. También fue una educadora orgullosa”, se lee en el comunicado anteriormente mencionado.

Aunque no se explicó la causa de muerte, se sabe que la artista batallaba contra la enfermedad de Lou Gehreug, también conocida como esclerosis lateral amiotrófica, misma que le impidió seguir cantando y le provocó problemas en el habla.

Roberta Flack (Brad Barket)

¿Quién era Roberta Flack?

Roberta Cleopatra Flack nació en Black Mountain, Carolina del Norte, el 10 de febrero de 1937. Desde muy pequeña mostró interés por la música, especialmente por el piano, debido a que sus padres se dedicaban a este tipo de arte.

De esta manera, a los 15 años fue admitida a la prestigiosa Universidad Howard, donde consiguió una beca completa para estudiar música. Más tarde a los 19 años comenzó su trayectoria como cantante al presentarse en clubes nocturnos, donde destacaba por sus habilidades.

En 1969 conoció a Les McCann, quien le abrió las puertas de Atlantic Records, lo que llevó a Flack a grabar su primer álbum ‘First Take’. Esto fue solo el comienzo para una carrera llena de éxitos como ‘First time ever I saw your face’, ‘Where is the love’, y ‘Killing me softly with his song’, canciones por la que incluso ganó Grammys.