Pedrito Sola asegura “no tener mucha empatía” con la hija de Daniel Bisogno

Tras la muerte de Daniel Bisogno, Pedrito Sola hizo una serie de polémicas declaraciones, en las que aseguró no haber convivido mucho con Michaela, la hija del apodado ‘Muñeco’ y mencionó no sentir mucha empatía con ella, pues para él es difícil generar este sentimiento con los niños.

El 20 de febrero la noticia de la muerte de Daniel Bisogno impactó a todo México. El conductor de ‘Ventaneando’ perdió la vida a los 51 años tras una serie de complicaciones médicas que surgieron a partir del trasplante de hígado que se realizó en septiembre de 2024 y del que nunca se logró recuperar.

“Con la más profunda tristeza lamentamos informar una noticia que nunca hubiéramos querido dar: nuestro querido Daniel Bisogno acaba de fallecer a causa de complicaciones que le sobrevinieron luego del trasplante de hígado al que fue sometido en septiembre pasado. ‘Ventaneando’ está de luto . Se fue uno de nuestros miembros más destacados. Descanse en paz. Honraremos su recuerdo siempre“, informó ‘Ventaneando’ a través de sus redes sociales.

Pedrito Sola hace polémicas declaraciones sobre la hija de Daniel Bisogno

Después del fallecimiento de Daniel Bisogno, el bienestar de su hija Michaela de casi nueve años se volvió tema de conversación. De esta manera, reporteros se aceraron a Pedrito Sola para conocer su opinión al respecto.

Pedrito Sola declaró ante la prensa: “Yo con Michaela he tenido muy poca relación, es una niña y yo con los niños no tengo mucha empatía”. Aún así, aseguró sentirse conmovido por su caso: “Pero me da una enorme tristeza verla”.

Además destacó el parecido físico del Muñeco con su hija: “Cristina, la mamá, ha tenido mucha energía para la educación. Ella la educa, el otro la maleducaba, pero la niña es su cara. Si ves a Cristina y ves la cara de Michaela, Michaela es Daniel”.

“Saldrán adelante porque así es la vida”, concluyó el economista.