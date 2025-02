Conoce los precios de la Pop-Up Store de J-Hope en Ciudad de México

J-Hope celebra su primera vez en México como solista con una Pop-Up Store en Ciudad de México. Esta experiencia inmersiva ofrecerá a los asistentes la oportunidad de disfrutar de diferentes actividades y de adquirir mercancía oficial y exclusiva. A unas horas de que comience el registro para ingresar al evento, se dieron a conocer los precios que tendrán los productos.

El rapero de BTS, Jung Hoseok, visitará por primera vez la Ciudad de México en su faceta como solista; de esta manera, el Palacio de los Deportes se engalanará con la presencia del idol, que interpretará sus más grandes éxitos como ‘Neuron’, ‘Daydream’, ‘More’ y ‘On the street’.

Las citas de ARMY de México y Hobi tendrán lugar los días 22 y 23 de marzo del año en curso. Cabe destacar, que las entradas para ver a J-Hope en su paso por el país como parte de su gira ‘Hope on the Stage’ se agotaron a los pocos minutos de que salieron a la venta.

J-Hope llegará a México con su gira mundial (Foto: BigHit Music)

¿Qué precios tienen los productos de la Pop-Up Store de J-Hope en México?

México no solo fue seleccionado por J-Hope como sede de conciertos de su gira mundial ‘Hope on the Stage’, sino también fue uno de los países elegidos para montar su Pop-Up Store, evento que promete convertirse en una experiencia inmersiva para el disfrute de los fanáticos del k-pop.

La Pop-Up Store de J-Hope se ubicará en el Foro Casa Roma (Zacatecas 201, Roma Norte) y se dividirá en dos fines de semana: el primero tendrá lugar del viernes 14 al domingo 16 de marzo y el segundo del viernes 21 al domingo 23 del mismo mes. Cabe destacar que quienes desean asistir, deberán realizar su registro a través de Weverse, lo que será posible a partir del 25 de febrero a las 19:00 horas hasta el 9 de marzo a las 23:59 horas.

Fue en la aplicación de Weverse que se dio a conocer la mercancía exclusiva que se venderá en la Pop-Up Store, así como sus precios:

Sudadera : $1,510

: $1,510 Playera : $640

: $640 Parches : $120

: $120 Pines : $180

: $180 Tote bags : $580

: $580 Póster coleccionable: $410

Cabe destacar que en una compra mayor a 700 pesos, se regalará una photocard exclusiva.