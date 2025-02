Los Pérez-Osos, la nueva película con toques latinos que conmoverá a más de una persona

Los cines de México se llenarán de magia y ternura este 27 de febrero con el estreno de “Los Pérez-osos”, una película animada que promete tocar el corazón de grandes y chicos. Esta producción, dirigida por Tania Vincent y Ricard Cussó, nos presenta la historia de una peculiar familia de perezosos que, tras perder su hogar por un desastre natural, emprenden un viaje lleno de desafíos y aprendizajes.

Laura, una perezosa de 12 años con una gran pasión por la velocidad, es la protagonista de esta historia. Junto a su excéntrica familia, Laura deberá adaptarse a un nuevo estilo de vida en la gran ciudad, luego de que la tormenta destruyera su hogar y el restaurante de la familia.

La película nos invita a reflexionar sobre la importancia de la unión familiar, la perseverancia y la capacidad de adaptación ante los cambios inesperados. A través de las aventuras de los Pérez-osos, el público tomará cariño con los personajes y sus emociones, lo que hará que la experiencia sea aún más conmovedora ya que esta cinta tintes mexicanos y latinos con los que más de una persona se podrá sentir identificada.

Lola Cortés, Faisy y Mariazel como parte de un gran elenco en Los Pérez-Osos

“Los Pérez-osos” cuenta con un elenco de voces en español latinoamericano de primer nivel. Lola Cortés da vida a Dotty, Faisy interpreta a Mani, Mariazel es Gaby, Paulina García es Laura y José Juan Hernández presta su voz a Luis.

Mariazel se mostró muy feliz tras participar, por primera vez, como actriz de doblaje (Antonio Ram)

En entrevista con Publimetro, Mariazel Olle Casals aseguró que Los Pérez-Osos es una película 100% familiar: con muchos valores, “creo que se centra mucho en la unión familiar y en la herencia familiar a través, en este caso, de la comida”.

De acuerdo con la actriz que le dio voz a la madre de la protagonista, “la mayor fortaleza de Laura es la rebeldía de querer hacer lo que ella quiera; de contar su propia historia a pesar de lo que digan, incluso sobre lo que opine su mamá: los ama, pero ella tiene claro que no quiere seguir con eso, aunque igualmente quiere a su familia y de alguna forma quiere conservar esa tradición, pero a su manera. No quiere que le sea impuesto nada”.

Asimismo, Faisy expresó que su cariño por esta cinta nació tras descubrir que el mensaje es más profundo de lo que parece: “me gusta mucho eso del guion porque creo que lo menos es lo más”.

Jack Horner, Chuck o Ika Chu son algunos de los personajes que ha interpretado Faisy durante su trayectoria como actor de doblaje (Antonio Ramírez)

Además sumó que lo complejo está en el guion, “porque también trabaja lo de la pérdida de memoria de la mamá; una enfermedad que se tiene que trabajar en familia. Cómo la cinta nos hace comprender esta evolución donde los papás tienen que entender que todo ha cambiado, que hay redes sociales, que está la gran ciudad, que hay cadenas alimenticias, que hay otro tipo de negocios donde los hijos crecen inmersos y tienes que entenderlos a ellos y cómo también la niña, al descubrir lo que está pasando con su mamá, entiende el porqué quería pasar tanto tiempo con ella cuando al principio pensaba que no la quería dejar ser ella”.

La participación de estos reconocidos actores y actrices de doblaje garantiza una experiencia auditiva de alta calidad para el público, quienes podrán disfrutar de las voces de sus artistas favoritos en una película llena de encanto y diversión.

“Los Pérez-osos” es una película que, sin duda, conmoverá a más de uno. Su historia, personajes y mensajes la convierten en una opción ideal para disfrutar en familia. No te pierdas esta increíble aventura animada que te hará reír, llorar y reflexionar sobre los valores más importantes de la vida.

Datos curiosos

Al ser cuestionados sobre qué alimento o receta los remonta a un momento en familia, los actores de doblaje dijeron lo siguiente:

Faisy: “Yo recuerdo las comidas de mis abuelitas materna y paterna. De mi abuelita paterna, los buñuelos, ella hacía buñuelos de canela en Navidad y era muy rarísimo porque era el postre; del otro lado hacía chayotes con mantequilla, que ella tenía en su huerto”.

Lola Cortés: “El pastel de choclo. El pastel de choclo siempre ha sido para mí una parte muy significativa. Mi madre lo hacía perfectamente. Se esmeraba y lo hacía perfecto. Tiene que ver mucho con mi padre y mi madre”.

Mariazel: “Mi mamá realizaba la tortilla española, aunque la tradicional es de papa, ella la hacía de lo que sea. O sea, si no había algo en la casa, la hacía de calabaza; si no había calabaza, la hacía alcachofa o si no había alcachofa la hacía de col”.