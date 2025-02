¡Se hizo canon! Marco Antonio Solís deleita con ‘Not like us’ de Kendrick Lamar

Marco Antonio Solís sorprendió a todos sus fans al hacer realidad los memes que lo colocaban bailando al ritmo de ‘Not like us’ de Kendrick Lamar en uno de sus conciertos en Argentina.

El tema del rapero estadounidense se volvió viral en redes sociales luego de que hiciera un ‘bailecito’ durante el Show del Medio Tiempo del Super Bowl LIX con la canción ‘Not like us’, uno de sus mayores éxitos.

El Buki se toma con humor los memes en redes sociales

Lejos de que Marco Antonio Solís, también conocido como El Buki, se tomara con molestia los memes creados de él, bailando el tema de Kendrick Lamar, éste replicó los movimientos en pleno show en vivo.

El autor de ‘Si no te hubieras ido’ se subió al tren del meme e intentó hacer una réplica de los movimientos del rapero estadounidense, cambiando su playlist habitual, para colocar parte de la letra de Kendrick Lamar, y una coreografía improvisada.

El Buki apareció en el escenario en Argentina con un traje azul turquesa, con camisa blanca, y su tradicional sombrero negro, además, estuvo acompañado de cuatro bailarinas que tenían un vestuario en color dorado y sombreros vaqueros en color café.

El equipo musical de Solís comenzó a tocar las primeras notas de El Milagrito, pero tras unos segundos de la canción, introdujeron ‘Not Like Us’ como una manera de hacer referencia al meme en redes sociales. Luego de algunos sorprendentes pasos de baile, replicando algunos movimientos de Kendrick Lamar, la canción regresión regresó a la normalidad.

Solís compartió el video en sus redes sociales con la frase “They’re not like us”, que significa: “Ellos no son como nosotros”, y sorprendió a todos sus seguidores con sus impresionantes pasos de baile, coreografiando la controversial letra. Esto desató gritos de emoción y asombro entre su audiencia, que no pudo contener su entusiasmo.