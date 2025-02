Natalia Jiménez y su original manera de sorprender a fans: “Nos encanta hacer locuras”

Natalia Jiménez se encuentra en su mejor momento a nivel personal y artístico. La cantante sigue con su gira con La Jiménez que rinde homenaje a grandes intérpretes de la música mexicana.

Natalia Jiménez, la española más mexicana, tras su concierto en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, está lista para presentarse en Guadalajara y Monterrey.

Natalia Jiménez nos compartió su manera de defender el amor (Foto: Cortesía)

¿Natalia Jiménez vive un gran momento?

— Estoy muy contenta. La verdad es que hemos empezado el año con muy buen pie. Arrancamos en el Palenque de León, estuvimos también en el Auditorio Nacional con un sold out, después seguimos con Puerto Rico, que también se llenó por completo, y bueno, próximamente nos presentaremos este 1 de marzo en el Auditorio Telmex en Guadalajara, lo cual me hace muchísima ilusión. Además, ya me enteré de que quedan pocos boletos, así que corran por los suyos.

Te has convertido en una especie de hada madrina al comprar boletos en taquilla para regalarlos a los fans.

—Son cosas divertidas que me gusta hacer con mi esposo. A veces se nos ocurren ideas locas y decimos: “Oye, ¿por qué no vamos a la taquilla, compramos unos boletos y se los regalamos al primero que sepa mi nombre?”. Es muy divertido porque las reacciones de la gente no tienen precio. También las de las personas que están en la taquilla, a veces se quedan a cuadros al verme ahí comprando boletos para mi propio concierto. Esas son experiencias muy lindas que, como artista, tengo la bendición de vivir, y me las perdería si no las hiciera.

¿Te gusta cómo se le canta al amor en estos días?

—Fíjate que, a ver, cada quien tiene su estilo. Hay quienes prefieren escribir sobre el amor de manera más ruda, pero yo soy una romántica empedernida. Me encantan las canciones súper potentes, esas que te hacen querer cortarte las venas, las que son súper sentidas. Esas son las que a mí me gustan como artista. Pero, claro, hay de todo, y debe haber de todo, porque para gustos están los colores.

¿Cómo se prepara Natalia Jiménez antes de un concierto? ¿Tienes rituales o amuletos?

—Nada, nada. No llevo amuletos porque, cuando he querido hacerlo, siempre los pierdo. Así que mejor no los uso, porque luego termino dependiendo de ellos. Lo que sí hago es aceptar que estoy nerviosa, que voy a tener un día difícil hasta que salga al escenario, pero también sé que en el momento en que pise el escenario, se me quitará todo.

Ya me conozco. Sé que en cuanto suba al escenario, se me irá el nervio y toda la histeria que me entra. Y creo que es parte del proceso, ¿por qué querría evitarlo? Es parte de vivir como artista, sentir ese miedo, pensar: “No quiero salir a cantar, todo me va a salir mal”, y luego subirme al escenario y ver que todo sale bien. Es un ciclo que se repite siempre.

¿Cómo te encuentras hoy en día musicalmente hablando?

—Ahorita estamos justo en la etapa de escribir canciones. Este mes vamos a encerrarnos a componer. Me voy a juntar con amigos, con gente nueva también, para escribir música.

Estoy súper emocionada porque hace mucho que no me siento a hacer sesiones de composición. He estado más enfocada en salir de gira, en reconectar con mi público, y ahora siento que estoy en un espacio donde puedo sentarme a crear. Además, tenemos un equipazo que nos apoya, así que estoy emocionadísima por sacar nueva música.

Natalia Jiménez nos compartió su manera de defender el amor (Foto: Lule Urdapilleta)

Natalia Jiménez habla sobr Paquita la del Barrio

Hace unos días publicaste sobre el fallecimiento de Paquita la del Barrio. ¿Qué te motivó a escribir ese mensaje?

—La verdad, me dio mucha lástima cuando recibí la noticia, porque era una persona muy especial. Fuera del escenario, tenía una personalidad espectacular. Recuerdo que cuando estábamos grabando juntas, hubo un momento que me hizo mucha gracia. Yo soy alta, ¿no? Súper alta, y ella, obviamente, era más bajita. En un momento me dijo: “¡Ay, pero qué alta estás!”, y yo le respondí: “Hombre, muchas gracias”.

Ella traía un vestido precioso de canutillo, como los que solía usar, y me mostró sus zapatos. Me dijo: “Mira lo que traigo yo”, y me enseñó unas chanclas de plataforma con brillitos. Me encantó su estilo. Le dije: “¡No, hombre, Paquita, hoy vino echando tiros por la casa!”, y ella, con su humor, me respondió: “Claro, para la ocasión”.

Era simpática, pero de pocas palabras. Me daba mucha risa porque era parca, pero cuando hablaba, siempre tenía razón.

¿Este año podríamos esperar un disco nuevo?

—Por ahora, lo primero es tener las canciones. Queremos ir sacando sencillos y, a partir de ahí, ver si armamos un disco. Me lo estoy tomando con calma, fluyendo con el proceso. Estoy muy emocionada de componer y crear cosas nuevas. Además, voy a escribir con gente de aquí, de México. Estaremos en Ciudad de México componiendo, y eso me hace mucha ilusión porque hace mucho que no tenía sesiones de composición aquí.

Y me imagino que muy inspirada.

—¡Súper, súper! Tengo muchas cosas que contar.

Para terminar, eres una mujer que apuesta por su estilo, que disfruta de las redes sociales, te gusta la comida, compartes recomendaciones, pero también te enojas. ¿Así es Natalia Jiménez?

—Así soy. Lo que ven en redes es lo que soy, básicamente. Digo, salvo las partes en las que me enojo en el tráfico, ¡eso no lo ven! Pero sí, hay de todo.

Próximos conciertos en México

1 de marzo en Auditorio Telmex (Guadalajara)

17 de mayo, Auditorio Citibanamex (Monterrey)

22 de abril en el Palenque de la Feria de San Marcos (Aguascalientes)