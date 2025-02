Osvaldo Benavides preocupa tras aparecer con el rostro desfigurado

Osvaldo Benavides, reconocido galán de la televisión mexicana pasó por un incidente que terminó por desfigurar su rostro, tal como lo explicó en sus redes sociales. Al ver el cambio en su apariencia, fanáticos del actor mostraron preocupación.

Además de su talento actoral que lo ha llevado a conseguir papeles importantes en la industria del entretenimiento, Osvaldo Benavides también se distingue por su atractivo físico, pues desde que le dio vida a Nandito en ‘María, la del Barrio’ llamó la atención de los televidentes por sus rasgos únicos.

De esta manera, Osvaldo Benavides ha formado parte de producciones como ‘Cada minuto cuenta’, ‘Soy tu fan’, ‘Lo que la vida me robó’, ‘A que no me dejas’, ‘La suerte de Loli’, ‘La que no podía amar’ y hasta series de talla internacional como ‘The good doctor’.

Osvaldo Benavides fue Fernando “Nandito” de la Vega en 'María, la del barrio' | Televisa / Instagram

¿Qué le pasó a Osvaldo Benavides?

El actor de 45 años encendió las redes sociales luego de publicar un video en TikTok e Instagram el que aparece con el ojo izquierdo totalmente cerrado e hinchado. Dicho video comienza con él de perfil y luego va girando lentamente hasta dejar en evidencia la afectación en su rostro.

Asimismo, explicó la razón detrás de la deformación de su cara: “Hubieran visto cómo quedó la pobre”, y concluyó el texto con el emoji de una abeja, dando a entender que una picadura del insecto fue la causante de la hinchazón de su ojo.

“¿Qué te hizo Soraya, Nandito?”, “Te dijeron que con la lisiada no”, “Por andar de ojo alegre”, “Me dio mucha risa, pero espero que mejores pronto”, “Por andar viendo lo que no debe ver”, “Le hubieras dicho: ‘¡En la cara no que soy artista!’” y “La actitud es lo que cuenta”, fueron algunos de los comentarios que Osvaldo Benavides recibió en el video que compartió en TikTok.