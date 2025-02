Raquel Bigorra confiesa si se arrepiente de no haber hecho las paces con Daniel Bisogno

La noticia del deceso de Daniel Bisogno el pasado 20 de febrero, tras enfrentar problemas de salud por casi dos años, desencadenó múltiples declaraciones sobre las relaciones que él ha mantenido con gente del medio del entretenimiento.

Una de las más polémicas ha sido la enemistad que tuvo con la conductora cubana, Raquel Bigorra, en la que el ex integrante de Ventaneando llegó a acusarla de traición, situación que los distanció inmediatamente tras su colaboración.

Este hecho provocó que la isleña jamás saliera a hablar sobre lo que realmente ocurrió, manteniéndose siempre hermética sobre los hechos que los orillaron a dejarse de hablar y terminar con el programa del que fueron parte durante un tiempo emitido en televisión abierta.

Por otro lado, Bisogno y usuarios de redes sociales siempre señalaron que Bigorra le había hecho brujería al conductor, situación que la cubana siempre ha negado porque en palabras de ella, no practica la brujería ni ha hecho ningún encargo a nadie en contra del fallecido.

Raquel Bigorra no se arrepiente de nada

La conductora se presentó a Sale el Sol para promocionar el nuevo espectáculo musical, fue en la transmisión cuando los conductores sin dudar le cuestionaron sobre el vínculo que mantuvo con Daniel Bisogno, sobre todo si se arrepiente de no haber hecho las paces con él previo a su deceso.

Fue la pregunta de Joanna Vega-Biestro que dio pie a las esperadas declaraciones de Bigorra, tras ésta, la conductora respondió que no está arrepentida de no haber arreglado las cosas con ‘El muñe’, pues ella siempre habló con sus acciones, a pesar de todo lo dicho por cinco años, siempre se mantuvo tranquila y dejó que siguieran señalándola.

“No (me arrepiento), para nada. Públicamente, nada responde más a una situación así que tus acciones. Puedes pensar mil cosas, hay gente que va, dice y se arrepiente. Habla más la acción y en estos cinco años me mantuve tranquila, dejé que me calumniaran”, explicó.

La cubana comentó que al final con el tiempo todo se pone en su lugar, pues mucho después de haberse alejado de él y otras personas del medio, comenzaron a salir más cosas a la luz, por lo que quedó en evidencia que no fue ella quien evidenció cosas privadas sobre el ex Ventaneando:

“Dije: ‘el tiempo va a poner todo en su lugar’. Ha sido una pena este desenlace, pero con el tiempo cuando salieron cosas públicas de otras o de él mismo que yo ya no tenía contacto con ellos, más que demostrado que ni ventilé, ni dije, ni hablé”, señaló.

Por último, la conductora señaló que ella decidió mantenerse en silencio, no respondiendo ningún ataque, remarcando que incluso ahora tampoco era momento de hablar sobre lo sucedido:

“Yo en cinco años no he dicho nada, menos ahora, no es el momento. Es el momento de ser compasivos y de entender la situación.”

Aquí puedes ver las declaraciones: