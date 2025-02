Acusan de “hipócrita” a Ángela Aguilar por criticar a cantante y bailar sus canciones

Cualquier acción o inacción de la “artista Ángela Aguilar” será examinada minuciosamente e incluso burlada. Recientemente se ha visto envuelta en otra polémica, después de que fue vista cantando y disfrutando de una canción de Karol G, a quien supuestamente había dirigido una indirecta respecto a su labor.

Para ella encaja perfectamente la famosa frase que los agentes de policía suelen usar cuando realizan detenciones: “Todo lo que digas puedes ser usado en tu contra”. La situación complicada en la que se encuentra actualmente se originó cuando en 2021, Karol G interpretó su canción “200 copas” en el evento Premio Juventud; una canción con un ritmo mexicano.

Ángela no parecía estar contenta con esto, ya que en ese instante comentó: “Yo creo que la música mexicana es universal y todos la pueden cantar, pero yo nunca había escuchado a alguien decir malas palabras en las canciones”. Sin embargo, eso no fue todo, también se jactó de su habilidad para cantar.

“Las personas no deberían dedicarse a cantar si no poseen la habilidad para hacerlo”, expresó en una conversación el año anterior cuando le consultaron sobre el reguetón. “Mis padres y abuelos me inculcaron que si vas a emprender una tarea, debes realizarla correctamente. Asisto a clases de ópera desde que tenía cuatro años. El público merece ser tratado con respeto, y si pagan por un boleto, es para verte interpretar temas en directo y no recurriendo al Auto-tune”.

“Ella es su peor enemigo”

Los usuarios de internet recordaron las palabras de la hija de Pepe Aguilar y utilizaron esas mismas para atacarla en línea tras ser vista disfrutando de una canción durante Premio Lo Nuestro.

Durante el intermedio y los anuncios, es común escuchar música de fondo para crear un ambiente agradable. Ella comenzó a moverse siguiendo el compás de las melodías. Aunque esto es habitual, muchos se percataron de que estaba cantando y disfrutando de la canción “Si no te hubieras ido”, interpretada por Karol G.

De manera rápida, expresaron sus opiniones en varias plataformas sociales: “Es una hipócrita”, “Como siempre criticando a otros, pero no se observa a sí misma”, “Lo que realmente necesita esa joven es un buen consejero de imagen que la silencie” y “Ella misma es su peor enemiga”.

No obstante, es importante señalar que Ángela nunca ha expresado tener una rivalidad con la colombiana; por el contrario, la tiene en alta estima. De hecho, en una entrevista mencionó que las mujeres tienen menos oportunidades en el ámbito musical en comparación con los hombres, pero que Karol G ha desafiado esta tendencia al lograr una gira mundial tan exitosa.