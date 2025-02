Esta fue la última publicación de Michelle Trachtenberg previo a su fallecimiento

La inesperada muerte de la actriz Michelle Trachtenberg, famosa por sus papeles en “Buffy, la cazavampiros” y “Gossip Girl”, ha dejado impactados a sus admiradores y al mundo del espectáculo. En medio de la tristeza, numerosas personas han acudido a su última publicación en Instagram, efectuada apenas una semana antes de su muerte.

Su última publicación

La entrada se compartió hace una semana y presenta a Trachtenberg en una ocasión especial, vistiendo un vestido de color verde. En el pie de foto, la actriz comentó: “Quería verme como Tinkerbell”, junto con el hashtag #Throwback y un emoji de corazón verde.

La imagen se ha transformado en un lugar de reunión para los seguidores, quienes han abarrotado la sección de comentarios con palabras de despedida y expresiones de condolencia.

La publicación cobra un significado particular después de conocerse la noticia de su fallecimiento, transformándose en un recuerdo emotivo para quienes lo seguían.

Trachtenberg mantenía una presencia activa en las plataformas de redes sociales, donde compartía experiencias de su vida personal y profesional con sus más de 800,000 seguidores en Instagram.

En los meses recientes, la actriz fue blanco de observaciones respecto a su apariencia en las plataformas sociales, y ella respondió con determinación, protegiendo su imagen y salud.

El último escrito de Trachtenberg actúa como un recordatorio de su influencia en la vida de sus seguidores y su impacto en la cultura popular.

Sus contribuciones a programas emblemáticos como “Buffy, la cazavampiros” y “Gossip Girl” han tenido un impacto duradero en la historia de la televisión.

Sobre la muerte de Traschtenberg

Trachtenberg murió a los 39 años. Según un informe de suceso, no está siendo tratada como un delito violento. Este fue el informe inicial publicado por The New York Post el miércoles.

Trachtenberg fue hallada en su vivienda en Nueva York, en las proximidades de Columbus Circle. Las autoridades han informado que no se presume que haya ocurrido un acto violento. Según ABC News, fue su madre quien descubrió el cadáver.

Fuentes cercanas indican que problemas recientes después de un trasplante de hígado podrían haber sido un factor en su muerte, sugiriendo causas naturales.