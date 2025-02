Exnovia de Daniel Bisogno hace inédita revelación sobre la orientación sexual del conductor

Tras la muerte de Daniel Bisogno, detalles de su vida personal salieron a la luz. A lo largo de su vida, muchos rumores circularon respecto a su orientación sexual, de tal manera que Andrea Escalona, una de sus exnovias, fue cuestionada al respecto y reveló la verdad sobre su relación con el conductor.

El 20 de febrero se confirmó el fallecimiento de Daniel Bisogno a los 51 años tras una larga batalla contra su estado de salud. Después del trasplante de hígado al que se sometió en septiembre de 2024, el actor sufrió diversas recaídas de salud que lo mantuvieron varios meses entrando y saliendo del hospital.

Una de las primeras personas en pronunciarse al respecto en redes sociales fue Charly Moreno, quien supuestamente fue la última pareja sentimental de Daniel Bisogno. “Mi corazón necesita aceptar lo que mi mente ya sabe. Así te recordaremos siempre. Tu hija, tu familia, tus amigos y yo”, publicó en Instagram el influencer.

Charly Moreno y Daniel Bisogno Imagen de Instagram: @charlymorenog

Andrea Escalona rompe el silencio sobre la sexualidad de Daniel Bisogno

Andrea Escalona, quien mantuvo un noviazgo con Daniel Bisogno durante dos años, fue interceptada por la prensa para conocer su estado tras la muerte del apodado ‘Muñeco’: “Yo a Daniel lo quiero mucho, tuvimos una relación sentimental de dos años, a mis veintes. Fue mi primer amor. Me enamoré como una estúpida”.

La conductora aseguró que su amor de pareja evolucionó hasta convertirse en una gran amistad, por lo que un reportero le preguntó cómo recibió la noticia de que Bisogno formaba parte de la comunidad LGBT+.

“Yo nunca tuve esa plática con Daniel. Para mí su vida privada siempre fue privada. Yo tengo el recuerdo bonito de mi historia con él y yo no sería capaz de preguntarte a ti con quién te acuestas, es que me da igual. Siempre que tú y yo hayamos tenido una relación de amor y respeto, a mí con quién se acueste la gente es lo que menos me preocupa”, aseguró Escalona.