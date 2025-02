Jangel estrena su sencillo ‘Sin ti’; escúchalo aquí

Originario de Mazatlán, Sinaloa, el artista Jangle se encuentra promocionando su sencillo ‘Sin ti’, en el que aborda el tema de la pérdida y lo complejo que es dejar ir a una persona que nos dejó ir desde que se fue, dejando entrever lo complejo que es el duelo.

Tras haber estudiado comunicación, el cantante decidió dedicarse a la música luego de haber sido parte del grupo ‘Somos mía’ e incursionar con su voz con dos sencillos que se encuentran en YouTube: “Buscándote” y ‘Flor roja’ en el 2024.

En una entrevista exclusiva para Publimetro, el artista nos contó sus próximos proyectos, las figuras que lo impulsaron en la música y los cantantes que han sido sus mayores influencias a lo largo de su vida, así como detalles de su vida que poco saben.

Fue a la edad de 12 años cuando entró a un concurso de canto en el que resultó ganador, hecho que marcaría su gusto por el arte, haciendo notar desde temprana edad el talento que definiría su carrera musical:

“Estaba en una escuela que tenía concursos de canto, mi hermana había ganado uno anteriormente, yo me metí sin saber que sabía cantar y dije ‘Vamos a ver qué pasa’, entonces gané el concurso, de ahí ya me fui para adelante y no dejé cantar desde entonces, desde ese día empezó todo. Sin saberlo, empecé a cantar desde muy chiquito y no paraba de cantar”.

Al preguntarle qué fue lo que realmente lo impulsó para que él se animara a entrar al concurso, reafirmó que siempre tuvo gusto por la música.

“Me llamó la atención y me metí, mi mamá también me lo dijo. Me cuenta que yo desde niño cantaba en el karaoke”.

La canción que más cantaba

Un dato que pocos podrían saber de Jangel, es la canción que más cantaba cuando era niño, llegando a ser repetitivo con esa canción:

“Cantaba el ‘Ratón vaquero’ y me gustaba estar en todos lados”.

La música como una parte para vulnerarse

El cantante confesó que la música le genera mucha emoción, espera que a través de ésta la gente le dé su propio significado, eso es lo que crea el arte, que cada individuo lo apegue a lo que más quiere.

“Creo que la música es algo súper vital para comunicarse y expresar lo que uno siente. He conocido artistas buenísimos que cuando escucho sus canciones identifico cosas que tal vez ellos no están escribiendo. Yo puedo estar hablando de una canción de amor, el otro lo relaciona con otra cosa”.

‘Sin ti’, una experiencia personal

Jangel nos confesó que su nuevo sencillo está basada en una experiencia personal:

“La canción trata de perder a alguien literal, alguien que ya no está con nosotros”.

El joven cantante también nos relató que le gustaría colaborar con artistas mexicanos, destacando por sobre todo el regiomontano Nsqk, quien es una de sus mayores influencias, junto a The Weekend y Justin Bieber.

Por otro lado, fanáticos también han mencionado que su voz es parecida a Humbe, hecho que entre risas confirmó que los suelen emparejar en cuanto el tono de voz, por lo que más adelante también le gustaría realizar una canción con el originario de Monterrey.

Por último, el artista reveló que en un futuro le gustaría sacar un álbum musical y que por el momento se encuentra presentando su arte en diferentes recintos, confesando que lo que más quiere es profundizar en la problemática de los jóvenes. Para saber más de su música puedes escucharlo en todas las redes sociales con el nombre de Jangel Mx.

Aquí puedes escuchar su sencillo ‘Sin ti’: