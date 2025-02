Soul Asylum se alista para un concierto inolvidable con su público mexicano

Soul Asylum, banda formada en 1981 en Minneapolis, Minnesota, celebra el lanzamiento de su más reciente álbum Slowly but Shirley con una gira mundial que incluye a México. La agrupación conformada por Dave Pirner (vocalista y guitarrista), Michael Bland (baterista), Ryan Smith (guitarristas) y Jeremy Tappero (bajista) se presentará en el Foro Puebla el próximo sábado 1 de marzo.

De esta manera, Dave Pirner reveló en una entrevista exclusiva con Publimetro qué es lo que le espera a sus fanáticos el día del concierto y mencionó detalles del proceso de grabación de su decimotercer álbum de estudio.

Soul Asylum Créditos: Especial

Dave Pirner se muestra emocionado por su próximo concierto en México

¿Qué es lo que te emociona más de pisar el escenario y visitar México?

Es algo que es más antiguo de lo que puedo entender, pero la interacción humana con la música en vivo es realmente es algo para contemplar. Cuando la gente se reúne para algo así tiene más valor a lo largo de los años.

Amo hacer música y especialmente en México, el público es bastante bueno.

¿Hay alguna canción en particular que esperas tocar en vivo?

Hay un par de canciones en el nuevo álbum que son muy divertidas para tocar. Una se llama Sucker Maker y otra es High Road. Ambas son divertidas por razones diferentes, pero igual me gusta interpretar la primera canción, la última y todas las demás entre esas dos.

Hablando sobre el nuevo lanzamiento, ¿Cómo demuestras tu evolución como artista en este nuevo álbum?

He aprendido mucho sobre cómo grabar un álbum y cómo hacer un concierto. Aprendes en el camino y espero que sea evidente. Puede ser más sútil dependiendo de quién esté escuchando.

Después de tantos años haciendo música, ¿Cómo mantienes la esencia que te trajo dónde estás ahora?

Es muy complicado, no sé de dónde conseguí toda esta esencia. Simplemente no me importa lo que la gente piense. De alguna extraña manera, hago las cosas de una forma en la que trato de no ser juzgado y es una decisión que tomé hace mucho tiempo. Tienes que tener una piel gruesa, porque hay demasiados bullies y trolls allá afuera.

¿De dónde llegó la inspiración para las letras y la música de ‘Slowly but Shirley’?

De la tienda de conveniencia -bromeó-. Es como explotar burbujas, solo tienes que continuar haciéndolo con un sistema de ideas y trabajar lo mejor posible. También ordenar las prioridades.

Soul Asylum Créditos: Especial

Volviendo al tema del concierto en el Foro Puebla, ¿Qué pueden esperar los fanáticos? ¿Habrá sorpresas?

Habrá un montón de sorpresas. Estaremos tocando material del nuevo álbum y canciones que sabemos que la gente quiere escuchar. Es un mix de temas de los últimos 40 años, pero en combinación con nuestro último lanzamiento.

¿Cómo deciden el setlist para los conciertos?

Hemos refinado el setlist a lo largo de los últimos meses. Todo empezó en nuestro primer concierto en Minneapolis, nuestra ciudad natal. Comenzamos a mezclar las canciones y eventualmente encontramos el punto en el que sería mejor incluir diferentes canciones al set y hace mucho sentido para mí, realmente está funcionando. Dependiendo de la situación también podemos cambiar algunas canciones.

¿Tienes algún tipo de ritual antes de subir al escenario? ¿Algo para quitarte los nervios?

Es catatónico. A veces necesito un poco de tiempo y espacio y hago estiramientos y calentamiento vocal para poner a trabajar a estas viejas cuerdas vocales.

Y es una escena graciosa cuando el reloj sigue avanzando y estás nervioso, pero también emocionado y no te quieres lastimar, porque es peligroso allá afuera.

¿Qué esperas que el público mexicano recuerde más de este concierto?

Espero que la gente quiera más. Espero que vivan el mejor día de su vida, quieran que regresemos y les guste el nuevo álbum. Espero que se enamoren y que sus hijos vengan al siguiente concierto.

También espero que la banda toque bien y todos disfrutemos.

¿Qué impresión o imagen desean proyectar a nuevos escuchas?

Quiero presentar algo que los haga querer escarbar más profundo.

Es interesante, porque no tengo idea de cómo es ver o escuchar a mi banda por primera vez, así que espero que la gente sepa que somos la mejor banda del mundo y que yo soy el tipo más cool.

Después de este concierto y del álbum, ¿Hay nuevos proyectos en puerta?

Aún estamos de gira con el nuevo álbum; aunque hemos estado en un montón de lugares en Europa y América, poco a poco vamos pasando a la siguiente fase que es trabajar en nueva música. Tengo varios proyectos en mente.