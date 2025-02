Gene Hackman dejó una fortuna millonaria tras su carrera en Hollywood: ¿En qué películas actuó?

La misteriosa muerte de Gene Hackman y su esposa Betsy Arawaka impactó al mundo. De esta manera, se recordaron las películas en las que participó durante su trayectoria en Hollywood, por las que no solamente fue multipremiado, sino que también lo llevaron a reunir una exorbitante fortuna.

El cuerpo de Gene Hackman, Betsy Arakawa y su perro fueron hallados sin vida el 27 de febrero en su hogar ubicado en Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos. El actor tenía 95 años, mientras que su esposa tenía 63.

Autoridades locales y el Sheriff del condado de Santa Fe determinaron que no se trató de un crimen y expresaron que aún se desconoce la causa de muerte oficial. Usuarios de redes sociales señalaron que pudo tratarse de una intoxicación con monóxido de carbono o una fuga de gas.

Betsy Arakawa, esposa de Gene Hackman (MARK J. TERRILL/AP)

¿En qué películas actuó Gene Hackman?

Gene Hackman debutó en la pantalla grande a los 30 años en 1961 con la producción ‘Mad Dog Call’, sin embargo su salto a la fama sucedió en 1967 con el papel que desempeñó en ‘Bonnie y Clyde’, donde le dio vida a Buck Barrow y obtuvo su primer candidatura al Oscar como Mejor Actor de Reparto.

Después de este, se vinieron papeles importantes para el actor, por lo que participó en filmes de la talla de ‘El descenso de la muerte’, ‘I never sang for my father’, ‘La aventura de Poseidón’, ‘Espantapájaros’, ‘La conversación, ‘El jovencito Frankenstein’, ‘La noche se mueve’, ‘Marchar o morir’ e incluso encarnó a Lex Luthor en la saga de ‘Superman’ de Richard Donner.

Sin embargo fue por su actuación en ‘The French Connection’ en 1972 que se llevó el Oscar a Mejor Actor. Años después, en 1992 volvió a ganar el galardón de la Academia, pero esta vez en la categoría de Mejor Actor de Reparto por su interpretación en ‘Unforgiven’.

¿De cuánto era la fortuna de Gene Hackman?

La larga trayectoria de Gene Hackman le permitió generar una fortuna exorbitante, por lo que a pesar de su retiro hace 21 años, vivía cómodamente en una lujosa mansión en el condado de Santa Fe, en la que se recluyó los últimos meses de su vida, ya que raramente aparecía en público.

Según información del medio extranjero ‘Daily Mail’, Hackman alcanzó a reunir un patrimonio de 80 millones de dólares.