Greeicy afina los últimos detalles para su primera presentación en la Ciudad de México

Greeicy está lista para desatar toda su energía en México con tres fechas que prometen ser inolvidables. Como parte de su exitoso Greeicy-Yeliana World Tour, la artista colombiana llegará a la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, para realizar una experiencia musical arrolladora, cargada de emoción, fuerza y la esencia única que la define.

“Para mí México siempre ha tenido uno de los públicos más importantes. Estre país siempre está en un lugar muy importante para mi música; así que poder venir, por primera vez, a compartir con la gente que escucha mi música es algo mágico. Me emociono tan solo de pensar cómo voy a mirar a los ojos a la gente, cantar juntos, creo que es hermoso”, dijo la intérprete sobre su primer show en tierras aztecas.

Greeicy tendrá una gran presentación artística en el Teatro Metropólitan con una producción de alto nivel, misma que llevará a una conexión única con el público que cantará una selección de éxitos que han marcado la carrera de la artista.

Fechas en México:

Ciudad de México – jueves, 27 de febrero de 2025

Monterrey – sábado, 1 de marzo de 2025

Guadalajara – domingo, 2 de marzo de 2025

Con relación a su paso por México, Greeicy aseguró que ha vivido días muy movidos, sin embargo está feliz por conocer toda la cultura y gastronomía que hay en el país: “Necesito venirme a vivir un par de meses. Creo que México siempre, como todos los países, tiene artistas muy talentosos, pero en este momento se me viene a la mente Kenia Os, Carin León, Ángela Aguilar y seguramente se me van muchos porque realmente hay muchísimos mexicanos representando en la música”.

En estas presentaciones, los fans de la cantante podrán disfrutar de los temas más emblemáticos de su carrera, incluyendo “A Veces a Besos”, “Amantes”, “Más Fuerte”, “Destino”, “¿Qué Te Pasó?“, y su más reciente sencillo “Efímero”, junto con las sorpresas que hacen de cada show una experiencia única.

Al ser cuestionada sobre cómo logra cumplir con los retos de una presentación en vivo, Greeicy se sinceró y confesó que “cuando uno hace lo que le apasiona; cuando uno está haciendo lo que le gusta, aunque lleguen en esos momentos de de fragilidad como cualquier ser humano, de agotamiento como cualquier persona, de sacrificios y miedos, no importa nada. Esto sucede solamente si estás haciendo lo que amas, lo que te llena el alma”.

¿Greeicy estrenará nuevo disco en este 2025?

Durante la entrevista, la artista explicó que ya está trabajando en un nuevo disco, mas no está segura de que salga en 2025: “Estamos en esa búsqueda de las canciones correctas, en esa búsqueda constante de de encontrar la manera adecuada y los sentimientos correctos para comunicarme con la gente y conectar con las personas”.

Después de todo lo vivido, la intérprete desea volver a la CDMX en un recinto diferente: “Siempre quiero volver. Tal vez es una percepción que yo tengo, pero México y Colombia tienen muchas cosas similares. Entonces, siempre que vengo me siento como en casa, como que no me siento lejana, no me siento distinta. La verdad es que me gusta mucho México y cada vez me gusta más”, finalizó.