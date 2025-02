Muerte de Gene Hackman junto a su perro y esposa, levanta sospechas

Este jueves 27 de febrero de 2025 se dio a conocer, mediante Adan Mendoza, sheriff del condado de Santa Fe, en Nuevo México, la muerte del actor hollywoodense, Eugene Allen Hackman, mejor conocido como Gene Hackman, junto a su perro de compañía, y su esposa, Betsy Arakawa.

El descubrimiento de los cuerpos sin vida fue gracias a una comprobación de bienestar en la casa del actor, ganador de dos premios Oscar, realizada alrededor de la 1:45 de la tarde del día miércoles 26 de febrero.

Muerte del perro de Gene Hackman levanta sospechas

Gene Hackman falleció a los 95 años, aunque la causa de su deceso aún no ha sido confirmada. Sin embargo, algunos usuarios en redes sociales sugieren que, dada su avanzada edad, podría tratarse de una muerte natural. No obstante, esta información no ha sido oficializada.

La noticia de la muerte del actor de Hollywood generó especulaciones sobre un posible triple suicidio, tras el hallazgo de los cuerpos de dos vínculos cercanos a Hackman: su esposa y su perro de compañía.

La esposa del actor, a quien conoció en un gimnasio de Los Ángeles donde ella trabajaba a medio tiempo, tenía 63 años al momento de su fallecimiento. Ambos se casaron en 1991, según Hollywood Life.

Dada la diferencia de edades y la improbabilidad de que los tres miembros de la familia fallecieran al mismo tiempo por mera casualidad, surgieron sospechas. Aunque no se contemplaba la posibilidad de un delito, las autoridades no ofrecieron detalles sobre las circunstancias de sus muertes y confirmaron que se encontraba en curso una investigación.

¿Cuál fue la última película de Gene Hackman?

La última película de Gene Hackman fue Bienvenido a Mooseport (2004), una comedia en la que interpretó a un ex presidente de Estados Unidos que se postula para alcalde en una pequeña ciudad, junto a Ray Romano. Este film marcó su retiro definitivo de la actuación.

Biografía de Gene Hackman

Gene Hackman, nacido el 30 de enero de 1930 en San Bernardino, California, fue uno de los actores más destacados de su generación. Con una carrera que abarcó más de 40 años, ganó dos premios Oscar, por The French Connection (1971) y Unforgiven (1992). Además, recibió cuatro Globos de Oro. Tras retirarse en 2004, se dedicó a escribir y pintar en Santa Fe, Nuevo México. Hackman falleció a los 95 años, dejando un legado imborrable en el cine, según AP.