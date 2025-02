La muerte de Daniel Bisogno sigue causando reacciones no solo de los usuarios, sino también de sus seres queridos, por lo cual recientemente Cristina Riva Palacio hizo fuertes revelaciones sobre la forma en la que comunicó la noticia a su hija Michaela.

Como parte de las especulaciones que han surgido en los últimos días, la exesposa del conductor ofreció una entrevista para Matilde Obregón, con el objetivo de compartir algunos de los recuerdos que tiene durante los últimos meses de vida de Daniel Bisogno, mismo que falleció a causa de una serie de complicaciones.

Daniel Bisogno Michaela Bisogno, hija de Daniel Bisogno

Revelan que la hija de Daniel Bisogno soñó con el conductor antes de enterarse que murió

Durante la entrevista, Cristina Riva Palacio habló sobre le momento que tuvo que atravesar al enterarse que Daniel Bisogno estaba a punto de fallecer, por lo cual pidió que sus familiares se hicieran cargo de Michaela para que no sospechara nada.

“Todos los jueves como con mi familia. Entonces, yo me voy a comer con mi familia y de repente suena mi celular y es la hermana Ivette y cuando sonó mi celular se me cayó el corazón. Gracias a Dios mi hija estaba tomando clases de tenis. Les pedí que le dijeran que yo me había ido a trabajar porque Michaela iba a sospechar”, comentó.

Daniel Bisogno Daniel Bisogno murió por complicaciones de salud.

En este sentido, después de haber logrado despedirse del conductor, su exesposa señaló que llegó a su casa y tuvo que contactar a un tanatólogo para poder asesorarse sobre cómo comunicaría la noticia a su hija.

“Tardé como hora y media. Llego corriendo y nos dan la noticia de que era cuestión de horas. Cuando yo llego a la casa de mi mamá, mi hija estaba dormida entre mi hermano y mi perro. Me suelto a berrear, le hablé al tanatólogo para que te orienten cómo hacerlo. Me preocupaba mucho que Michaela se despertara y que pensara algo”, dijo.

Posteriormente, Cristina aseguró que su hija le comentó que había soñado con su papá, por lo cual no pudo evitar las lágrimas y tuvo que confesarle la noticia sobre la partida de Daniel Bisogno, misma por la cual Michaela rompió en llanto.

“Se despierta Michaela y me dice que soñó con su papá y me solté a llorar. Me dice: ¿Qué pasa? Y yo: papi ya está en el cielo. Me dijo: No, por favor no. ¿Por qué mi papi? Lloramos muchísimo en familia y te das cuenta el cariño que hizo Daniel en la gente. Mi familia lo amaba”, señaló.