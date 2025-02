De Mariana Ochoa a Carmen Campuzano: Celebridades aliadas se alistan para el Gay Pride 2025

La celebración del Gay Pride 2025 promete ser un evento lleno de color y diversidad, con la participación de diversas celebridades que han mostrado su apoyo a la comunidad LGBTQ+. Entre los nombres que resuenan para unirse se encuentran figuras como Mariana Ochoa, Carmen Campuzano, Salvador Zernoni, Kenny Eléctricos y Ariatna Tapia, quienes han sido reconocidos por su abierta postura a favor de la inclusión y el respeto a la diversidad.

Estas personalidades, junto a otros aliados del mundo del espectáculo, se preparan para sumarse a las diferentes actividades que se llevarán a cabo en el marco de la celebración por el mes del Orgullo LGBT+.

Se espera que su presencia contribuya a visibilizar la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ+ y a promover un mensaje de igualdad y respeto.

Como parte de los preparativos por el mes del Orgullo, este 27 de febrero se llevó a cabo una conferencia en donde Angelo Diep, presidente del Gay Pride, habló sobre sus expectativas de la marcha, además de posicionarse contra las políticas de Donald Trump.

“Debo confesar que desde hace semanas me he despertado con una preocupación, no tengo miedo, pero me queda claro que inicia un periodo complicado para las comunidades LGBT+ y toda América Latina y España tras el asenso al poder de Donald Trump en Estados Unidos, el republicano ha emitido ordenes ejecutivas contra el reconocimiento de la identidad de género, otras que refuerzan una postura que niegan la existencia de identidades de género no binarias y pone fin a políticas de inclusión laboral y gubernamental”, dijo.

Por otro lado, después de su participación en ‘La Casa de los Famosos All Stars’, Salvador Zerboni compartió su entusiasmo por sumarse al Gay Pride 2025.

“Mi lema ahorita en estos momentos es que después de esta puerta se cierra se abren otras más grandes y esto no es una pérdida, al contrario. Me sentí muy devastado, muy apagado conmigo mismo, pensé que no había cariño y simplemente me di cuenta que estaba en el lugar equivocado, en un lugar donde no se me valoraba, al igual que mucha gente de la comunidad se identifica con eso”, señaló el actor.

Finalmente, Carmen Campuzano expresó su apoyo y respeto a la comunidad, señalando que siempre alzará la voz a su favor, “Los amo, vamos a seguir siempre luchando por sus derechos, que sigamos sumando para que tengamos esa igualdad porque somos una familia enorme, mis mejores amigos son de la comunidad gay y han sido mis cómplices, mis compañeros, mis mentores, mis ángeles de la guarda de toda mi vida, de toda mi carrera, los admiro y los respeto”.