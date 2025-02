Eduin Caz reaparece tras amenazas en contra de Grupo Firme

Eduin Caz, quien es el vocalista de Grupo Firme, reapareció desde su cuenta de Instagram para hablar sobre la amenaza que recibió todo el equipo detrás de la agrupación ante su próxima presentación en el Carnaval de Mazatlán.

En los últimos meses, diversas personalidades del regional mexicano han recibido fuertes amenazas, por lo cual han tenido que cancelar sus presentaciones, con el objetivo de salvaguardar su seguridad, como fue el caso de los integrantes de Grupo Firme.

Amenazan de muerte a Grupo Firme Fuertes Amenzas

Eduin Caz reacciona a las amenazas en contra de Grupo Firme

Fue a través de su cuenta de Instagram en donde Eduin Caz aseguró que tuvo que cancelar la presentación para proteger a su equipo de trabajo, tomando en cuenta que todos fueron amenazados.

“Toda la gira sigue igual. Si cancelé no es porque no vendí boletos, pregunten, tenía todo vendido, gracias a Dios. Pero tampoco quiero poner en riesgo a mis compañeros de trabajo, al de las luces, que fue muy mencionado aunque ustedes se burlen, acá el equipo no sintió lo mismo”.

Eduin Caz reacciona a las amenazas en contra de Grupo Firme (Foto: Instagram)

En este sentido, el cantante mexicano pidió que las personas que quieran asistir tomen sus precauciones ante cualquier imprevisto que se pueda presentar.

“Los que vayan al carnaval, cuídense mucho. El gobierno es la mera ver** y va a tener todo blindado pero ¿y después? Es por eso que no me animé a estar ahí. Les pido una disculpa de antemano, pero primero Dios cuando todo esto se calme trataré de regresar. Ánimo, no agarren valentía por comentarios de cuentas falsas que ni van a estar ahí”.

Grupo Firme Grupo Firme en su concierto en Puerto Rico. (Carlos Navarro/Carlos Navarro)

Finalmente, ante la situación por la que atraviesan por la amenaza que recibió Grupo Firme, Eduin Caz aseguró que próximamente podrán reencontrarse con el público.

“El bienestar de quienes nos han acompañado en este camino: nuestra familia, que son ustedes, nuestros fans, es y siempre será lo más importante. Esperamos poder reencontrarnos pronto para cantar, celebrar y seguir haciendo historia juntos”.