Lolita Cortés arremete contra Apio Quijano por llamarla “pobre”

Un video a través de redes sociales se viralizaría rápidamente cuando la interpretación de ‘Tu falta de querer’ de Mon Laferte en la voz de Lolita Cortés, fuera fuente de múltiples críticas por parte de los internautas, pero sobre todo la reacción que tuvo Apio Quijano.

En el clip se observa a la actriz de teatro cantando uno de los éxitos de la chilena, pero debido a que se encontraba de fiesta, su tono no fue perfecto, lo que provocó que la audiencia hablará al respecto, pues como jueza de ‘La Academia’ se esperaba una voz bien entrenada.

¿Qué dijo Apio Quijano?

El integrante de Kabah, Apio Quijano, fue uno de los primeros en reaccionar a la interpretación de la cantante, recordó el momento en el que Cortés mencionó que la única persona que tenía talento dentro de la agrupación era Maria José.

“Todavía recuerdo cuando Lola Corté nos juzgó duramente a los Kabah y a tantos artistas que hemos estado en el camino“, escribió Quijano en su cuenta de TikTok.

Desde ese momento, dio inicio a una serie de declaraciones entre los artistas, sin embargo, es ahora la ‘jueza de hierro’ quien ha lamentado las últimas palabras de Apio Quijano, quien se metió en temas alejados a lo artístico.

Apio Quijano y Wendy Guevara Apio Quijano y Wendy Guevara / Foto: Instagram @apioquijano

Lolita Cortés estalla contra Apio Quijano

Fue a través de una entrevista con Imagen Televisión que Lolita Cortés reaccionó a las últimas declaraciones del Kabah, en el que la llamó “pobre” y aseguró que no tiene clase por criticar su carrera artística:

“Lo que me da lástima es que no tenga vida y tenga que hablar de la vida de los demás, y qué creen, que tiene razón. Le deseo lo mejor, que le vaya muy bien”, expresó.

Lamentó que Quijano tenga que hablar sobre su situación financiera pues parece no haber aprendido nada durante la pandemia, que a pesar del dinero que uno tenga, todos son iguales.

“Lo que me parece muy triste es que después de lo que vivimos en la pandemia no haya aprendido absolutamente nada, que clasifique a la gente dependiendo de su nivel social me parece además insultante porque, perdón, pero después de la pandemia nos quedó claro que todos somos iguales, y todos nos tenemos que reinventar día con día”, sentenció.

Aquí puedes ver el video: