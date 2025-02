Titans of Metal en México: todo lo que debes saber de su primera edición

W.A.S.P. y Cavalera listos para Titans of Metal en México

El Titans of Metal Fest se realizará este 1 de marzo en la Ciudad de México, convirtiendo el Parque Bicentenario en el epicentro del metal. Este festival promete una jornada inolvidable con algunas de las bandas más icónicas del heavy metal, death metal, thrash, power metal y otros subgéneros extremos.

“El metal tiene una comunidad muy fiel. Si lo comparamos con otros géneros más populares, el número de seguidores es menor, pero la pasión es incomparable. Me impresiona la demanda y la entrega de los fanáticos, que siempre están al frente, gritando y sudando en cada concierto”, comentó Andrés Rojas, director del festival.

El Titans of Metal Fest reúne a bandas legendarias y propuestas innovadoras que han dejado huella en la historia del género. W.A.S.P., Cavalera, Lizzy Borden, Fear Factory, Six Feet Under, Lovebites e Infected Rain son algunas de las agrupaciones confirmadas.

“Buscamos bandas que estuvieran de gira y encajaran con la visión del festival. Queríamos algo innovador y diverso dentro del metal. Cavalera viene con los hermanos Max e Igor Cavalera, fundadores de Sepultura, traen un set especial con los clásicos de la banda brasileña de thrash metal. Fear Factory son los pioneros del metal industrial, marcaron los años 90 con su sonido innovador. Six Feet Under son los representantes del death metal, serán la banda más extrema del festival. Además, Infected Rain llega desde Europa, esta banda de metalcore debutará en México", explicó Rojas.

El reto de organizar un festival de metal en México

A lo largo de los años, varios festivales de metal en México han enfrentado cancelaciones y problemas logísticos. Sin embargo, los organizadores del Titans of Metal Fest confían en que esta primera edición será un éxito.

“No es tarea fácil. En el pasado, hemos visto festivales que se han caído, algunos de forma trágica. Pero afortunadamente, el apoyo del público ha sido positivo. Esperamos al menos ocho mil asistentes, y queremos que esta edición sea el inicio de algo grande”, agregó.

El evento contará con áreas de comida y bebida, zonas de sombra para descanso y sanitarios para mayor comodidad de los asistentes.

Lovebites: poder femenino en el metal

Entre las bandas más esperadas está Lovebites, un grupo japonés compuesto exclusivamente por mujeres que ha revolucionado el power metal en la última década. Con álbumes como Clockwork Immortality, han demostrado estar a la altura de las grandes bandas europeas y listas para liderar la nueva ola del género.

¿Cuándo es el Titans of Metal?

La apertura de puertas el 1 de marzo es a las 12:00 horas hasta la una de la mañana en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México.