El día que Eminem se burló de Michael Jackson, el “Rey del pop” respondió de una forma que nadie imaginó

En 2004, Eminem lanzó uno de sus temas más controvertidos: “Just Lose It”. En este video, se burló de Michael Jackson de una manera explícita, haciendo referencias a su cirugía estética, el escándalo judicial y hasta el infame accidente en el que se quemó el cabello durante un comercial de Pepsi.

Como era de esperarse, este acto no le dio gracia alguna al “Rey del pop”, quien expresó públicamente su descontento: “Nunca he conocido al señor Eminem, siempre he admirado su música, y lo que hizo me pareció muy hiriente”.

No obstante, Michael Jackson no se limitó a una simple queja. En lugar de devolver el golpe con otra acusación pública, ideó una jugada maestra que dejaría a todos atónitos. En 2007, Jackson, a través de su compañía Sony/ATV, compró “Famous Music” por la asombrosa cifra de 170 millones de dólares. Esta adquisición tuvo una consecuencia inesperada: Michael se convirtió en dueño del catálogo musical de Eminem. De esta forma, cada vez que Eminem cantaba sus propias canciones, tenía que pagarle a Michael Jackson.

Intentó humillarlo y terminó siendo su empleado

Con esta compra, Michael Jackson aumentó su portafolio con las canciones de Eminem y adquirió los derechos de grandes leyendas como The Beatles, Little Richard y Freddie Mercury. Fue así que el “Rey del pop” demostró que, además de ser un artista excepcional, también era un empresario visionario. Mientras que muchos se enfocaban sólo en su música, Michael entendía la industria del entretenimiento como pocos, ganando millones con las regalías de sus adquisiciones.

El catálogo de Eminem, que con el tiempo fue incrementando su valor, pasó a manos de Michael Jackson, quien también sabía que, a pesar de las disputas, Eminem era un ícono cuyo trabajo seguiría siendo muy rentable. Jackson fue capaz de hacer crecer su fortuna de manera impresionante, y esta compra fue un ejemplo de su habilidad como inversionista.

Tras la muerte de Michael Jackson en 2009, los derechos de su catálogo musical pasaron a Sony/ATV. Eminem nunca ha hablado públicamente sobre este hecho, pero es probable que jamás lo olvidará.