Muere la cantante de soul Angie Stone en un fatal accidente de auto

Angie Stone, cantante de R&B nominada al Grammy, integrante del trío de hip-hop femenino The Sequence y conocida por la exitosa canción Wish I Didn’t Miss You, murió durante la madrugada del sábado en un accidente automovilístico. Tenía 63 años.

Alrededor de las 4:00 de la mañana, el vehículo en que viajaba de regreso a Atlanta desde Alabama “volcó y fue posteriormente impactado por un camión de carga”, informó el productor musical y manager de toda la vida de Stone, Walter Millsap III.

Todos los demás en la furgoneta de carga sobrevivieron, excepto Stone, agregó.

La Patrulla de Carreteras de Alabama dijo en un comunicado de prensa que la furgoneta Mercedes-Benz Sprinter 2021 volcó en la Interestatal 65 alrededor de las 4:25 de la madrugada del sábado antes de ser impactada por un camión Freightliner Cascadia 2021 conducido por un hombre de 33 años de Texas.

Angie Stone fue declarada muerta en el lugar, dijo la patrulla de carreteras. El accidente ocurrió a unos 8 kilómetros (5 millas) al sur de los límites de la ciudad de Montgomery.

El conductor de la Sprinter y otras siete personas en la furgoneta fueron llevados al Baptist Medical Center para recibir tratamiento. Las autoridades continúan investigando la causa.

Millsap comentó que se enteró de la noticia por la hija de Angie Stone, Diamond, y por la integrante de The Sequence, Blondy.

“Nunca en un millón de años esperábamos recibir esta horrible noticia”, dijeron los hijos de Angie Stone, Diamond y Michael Archer, en un comunicado compartido por el SRG Group.

“Todavía estamos tratando de procesarlo y estamos completamente desconsolados”.

Millsap añadió: “Estamos verdaderamente devastados por esta inesperada y desafortunada tragedia y simplemente no hay palabras para expresar cómo nos sentimos”.

Stone tenía programado presentarse en el espectáculo de medio tiempo del partido de basquetbol del Campeonato masculino de la Asociación Atlética Intercolegial Central (CIAA) el sábado. El capellán de la CIAA, el pastor Jerome Barber, pidió un momento de silencio durante el juego.

La comisionada de la CIAA, Jacqie McWilliams-Parker, expresó que estaban desconsolados por la pérdida. “Ella utilizó su increíble talento, pasión y presencia para inspirarnos y tocarnos con fuerza y esperanza”, señaló Parker.

¿Quién era Angie Stone?

La cantautora creó éxitos como No More Rain (In This Cloud) que alcanzó el número uno durante 10 semanas en la lista de reproducción de Adult R&B de Billboard, Baby con la legendaria cantante de soul Betty Wright, otro éxito número uno, Wish I Didn’t Miss You y Brotha.

Stone encontró un lugar destacado a principios de los 2000 cuando el neo-soul comenzó a dominar el panorama del R&B con la aparición de cantantes como Erykah Badu, Jill Scott, Maxwell y D’Angelo.

Su álbum de 2001 Mahagony Soul alcanzó el No. 22 en el Billboard 200, mientras que “The Art Of Love & War” de 2007 alcanzó el No. 11.

La cantante, criada en la iglesia, nació en Columbia, Carolina del Sur. Ayudó a formar The Sequence, el primer grupo femenino en el sello pionero de hip-hop Sugar Hill Records, convirtiéndose en uno de los primeros grupos femeninos en grabar una canción de rap.

El grupo grabó “Funk You Up”, que ha sido sampleada por numerosos artistas, incluido Dr. Dre.

Después de encontrar el éxito a principios de la década de 1980, Stone se unió más tarde al trío Vertical Hold antes de lanzar su carrera en solitario.

Stone provenía de una familia musical

La música había formado parte de su vida desde que era una niña, ya que su madre cantaba en casa y su padre cantaba gospel y blues en diversos locales de la ciudad, explicó Stone a la AP en una entrevista de 1999.

“Soy hija única, así que mi papá y mi mamá son mi vida, y cuando era niña admiraba a mi papá”, dijo a la AP. “Él fue muy influyente en lo que quería hacer.”

Años después, tras ser hospitalizada por insuficiencia cardíaca congestiva, cambió su vida, perdió más de 18 kilogramos (40 libras) y comenzó a comer mejor. En ese momento, dijo que estaba feliz de estar viva y haciendo música.

