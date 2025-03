Shakira envía mensaje a fans: “Tengo el corazón partido en mil pedazos”

Foto de Shakira durante la presentación de su gira 'Las Mujeres ya no Lloran".

Shakira decidió enviar un mensaje a sus seguidores chilenos ante la reprogramación del concierto en Santiago.

La gira accidentada de la colombiana ha encendido las alertas para el resto de Las Mujeres No Llora Tour por Latinoamérica.

“A mis fans: Ustedes que me han acompañado por más de treinta años conocen más que nadie mi ética profesional y cuanto me esfuerzo por entregarles siempre le mejor”, fueron las primeras palabras de Shakira.

“Durante un año he trabajado incansablemente, noche y día en los más mínimos detalles para lograr un experiencia inolvidable para mis fans como la que se merecen y cómo hemos podido disfrutar juntos durante los conciertos que he venido realizando. Cada noche sobre el escenario es una gran fiesta donde celebramos nuestra conexión, el cariño y las emociones que nos unen y ver sus caras de alegría y el brillo en sus ojos, es en gran parte lo que me hace levantarme cada día con ganas para celebrar la vida”, puntualizó.

La artista global, con casi 92 millones de seguidores en Instagram añadió, “así que pueden imaginar cuán doloroso es para mi como artista ver que después de tantos esfuerzos para venir hasta este país (Chile) que tanta quiero, mi show en Chile en esta ocasión debe ser reprogramado por circunstancias ajenas a mi o a mi producción”.

Shakira envía comunicado por los problemas de su gira en Chile (Foto: Instagram)

Shakira con el corazón roto

La cantante colombiana no puedo ocultar su tristeza ante lo sucedido.

“Tengo el corazón partido en mil pedazos por no poder cantar para ustedes (hoy) domingo por motivos más allá de mi control. Aún así, tengo la certeza de que volveré a Chile muy pronto para presentarles el show que les he prometido a altura de lo que se merecen, aunque y misma tenga que inspeccionar el suelo y hasta el último tornillo de la estructura que sostenga el escenario”