“Ese tipo es increíble”: Naomi Ackie elogia a su compañero Robert Pattinson en Mickey 17

Mickey 17 es una película de ciencia ficción dirigida por Bong Joon-ho y protagonizada por Robert Pattinson como Mickey Barnes, un “prescindible” en una misión de colonización en el planeta helado Niflheim. Basada en la novela Mickey7 de Edward Ashton, la historia sigue a Mickey, quien es clonado y resucitado repetidamente para realizar tareas peligrosas, enfrentándose a dilemas existenciales y éticos en un entorno hostil.

La dirección de Bong Joon-ho es clave en la relevancia de Mickey 17. Conocido por su habilidad para mezclar géneros y ofrecer comentarios sociales incisivos, Bong ha sido aclamado internacionalmente, especialmente tras el éxito de Parásitos. Su capacidad para abordar temas complejos con humor negro y profundidad narrativa añade una capa significativa al filme, explorando cuestiones de identidad, ética y supervivencia en contextos futuristas.

Publimetro charló con la actriz británica Naomi Ackie, reconocida por su papel protagónico en Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody (2022), además de su actuación como Jannah en Star Wars: Episodio IX – El ascenso de Skywalker (2019).

Naomi Ackie charló con Publimetro sobre Mickey 17 y Robert Pattinson (Foto: Warner Bros. Pictures)

¿Qué pensaste cuando leíste el guion de Mickey 17 por primera vez?

— Por favor, por favor, Dios. ¡Por favor, por favor, Dios, déjame estar en esta película! [Ríe].

¿Qué fue lo que te atrajo de Nasha y te hizo querer interpretarla?

— ¡Uf! Me enamoré de su confianza y su impulsividad. Hay algo tan libre en la forma en que se mueve por este mundo, en lo feroz que es con el amor que siente por Mickey… y en cómo no siente vergüenza de nada, ni de sí misma. Eso fue realmente, realmente, realmente divertido.

Cuéntanos sobre Nasha y su historia.

— Siempre surge la pregunta: ¿por qué alguien elegiría subirse a una nave rumbo a un lugar completamente desconocido? Ella es altamente capacitada, especialmente en combate, es una campeona. Creo que hay algo en Nasha… bueno, la Tierra simplemente dejó de ser suficiente para ella. Es aventurera, una persona que toma riesgos.

Cuando la conocemos, trabaja en seguridad dentro de la nave, asegurándose de que todo el mundo se mantenga en línea y a salvo. Hay muchas personas por encima de ella, pero es de las pocas que no se deja engañar por los líderes que planean crear este nuevo mundo. No los idolatra, simplemente ve esta misión como una oportunidad para empezar de nuevo en otro lugar.

En la escena de la cafetería, Nasha lanza miradas a Mickey. ¿Qué piensas de ese momento?

— Buena pregunta. Creo que es el hecho de que él está solo. Nasha es una persona amable, tiene un instinto protector, como una leona. Al ver a alguien solo y que parece fuera de lugar, su reacción natural es decir: “Hey, ven, siéntate conmigo, conóceme.” Y también creo que le atrae. Eso también influye. [Ríe].

¿Cómo fue tu primera reunión con el director Bong?

— No tenía ninguna expectativa. Estaba en Boston en ese momento, tenía un día libre del rodaje del biopic de Whitney Houston, y me tomó por sorpresa que siquiera quisiera hablar conmigo.

Tuvimos una charla muy enriquecedora sobre el arte y sobre cómo nos gusta trabajar. Aprendí sobre él, él aprendió sobre mí. Yo estaba en un momento de mucha apertura y honestidad, acababa de descubrir cómo quería trabajar en adelante. Hubo una sinceridad real en nuestra conversación.

Le hablé de mi amor por el teatro y de cómo crecí en ese ambiente, y él también ama el teatro. Creo que ahí empezó todo y, desde ahí, fue creciendo. Con eso pensé: “Wow, trabajar con él sería una experiencia increíble, un experimento para ver si podía hacerlo.” Solo esperaba que me dejara audicionar… Pensé: “Tal vez no para este proyecto, pero quizás en el futuro vea que no soy tan mala actriz y me considere para otra cosa.” Pero no, ¡me alegra que haya sido esta película!

Te dieron el papel, llegaste al set… ¿cómo fue estar en una producción de esta magnitud y con el director Bong al mando?

— No lo podría haber dicho mejor. La última vez que estuve en un set tan grande fue Star Wars, y aunque me sentí muy acompañada, también era muy joven y fue mi primera experiencia en algo así. Esta vez ya estaba preparada para lo que implica un gran estudio, para las largas jornadas.

Lo que no esperaba era lo divertido que sería, lo seguro que se sentía todo, lo emocionados que estábamos de estar allí cada día. La manera en que el director Bong logra que todos se sientan valiosos, importantes y creativos… había mucho espacio para la creatividad de cada uno. Fue, genuinamente, muy divertido.

¿Cómo fue trabajar con Robert Pattinson en dos roles (Mickey 17 y Mickey 18)?

— Ese tipo es increíble. Este papel era un desafío enorme para cualquiera, y verlo manejarlo con tanta facilidad y siempre con una sonrisa fue impresionante. De verdad, no sé cómo lo hizo, pero las decisiones que tomó fueron tan precisas y adecuadas para el tono de la película.

Además, verlo en tiempo real revisar el monitor… Tiene que ser un proceso meticuloso porque está interpretando a dos personajes distintos. Hubo un equilibrio perfecto entre preparación y espontaneidad, y creo que eso hace a un gran actor. De verdad tengo un enorme respeto por su trabajo.

Las claves de Mickey 17

Críticas. Mickey 17 ha sido bien recibida, con un 86% en Rotten Tomatoes. Helen O’Hara de Empire destaca que, aunque es más convencional que otros trabajos de Bong, subvierte expectativas y sorprende continuamente. David Ehrlich de IndieWire la describe como “la mejor y más coherente”.

Trama. Es una obra que combina ciencia ficción con reflexión social, convirtiéndola en una propuesta cinematográfica intrigante y relevante.

¿Cuándo se estrena Mickey 17 en México?

6 de marzo llega a las salas de cine en México.