Ferjo envía un poderoso mensaje contra las relaciones tóxicas con su canción ¡Qué se joda!

Ferjo, cantautora jalisciense, se pronuncia en contra de las relaciones tóxicas con un nuevo tema titulado ¡Qué se joda!, con el cual pretende que quienes sean presas de una persona manipuladora abran los ojos y logren liberarse, buscando la sanación y mensajes poderosos a través de la música.

Es así como la artista se acercó a Publimetro para compartir detalles exclusivos sobre su más reciente lanzamiento. Asimismo, reveló sorpresas que pronto estarán disponibles para el disfrute del público.

Ferjo

Ferjo se pronuncia fuertemente en contra de la toxicidad con ¡Qué se joda!

¿Qué deseas transmitir con esta nueva canción? ¿Hay algún mensaje en particular que te gustaría que los oyentes se llevaran?

Es una canción muy fuerte, su nombre es ¡Qué se joda! y realmente está hecha para revelarte contra esas relaciones que te quieren controlar, que son tóxicas. Todo empieza muy lindo, miel sobre hojuelas, como toda relación debería de empezar, como en realidad es el amor: con mucho apapacho, mucho cariño, mucha atención, sin perder tu individualidad. Pero hay relaciones en las que una de las dos personas comienza a cambiar el rumbo a intentar controlar, a ser tóxicos, a manipularte y ¡Qué se joda! es para ese tipo de personas.

¿Cómo es tu proceso creativo al momento de hacer música y cómo integras tu identidad?

Siempre estoy experimentando en el tema creativo; creo que también de esto se trata la creatividad, de ejercitarla. En mi caso particular siempre estoy experimentando con eso y siendo muy abierta al respecto. Me gusta mucho la idea de llegar al estudio y expresarle a mi productor la manera en la que me siento y hacer un un beat o un instrumental. Normalmente ya traigo muy planteadas mis ideas por cómo me siento, mis sentimientos, mis emociones, qué es lo que está pasando, qué es lo que estoy viviendo en ese momento, etcétera.

Ferjo

¿Qué papel crees que juega la música para hacer conciencia en temáticas tan fuertes como en ¡Qué se joda!?

La música te transmite mensajes puntualmente cuando tú los necesitas, sin que los busques, llegan los mensajes a ti y creo que la música juega ese papel. Te da mensajes que necesitas escuchar en el momento indicado.

¿Para ti cómo es interpretar esta canción? ¿Qué sientes al momento de cantarla?

Yo sí me meto mucho en el papel, la verdad es que yo sí soy muy proyectada con mis canciones. Desde los 3 años estoy consciente de qué es lo que quiero en mi vida, que la música tenía que ser parte importante y fundamental para mí. Fue algo que yo sentí y que nunca jamás en la vida quería dejar de sentir, pero vengo también del teatro musical. Soy actriz metodista, entonces tienes que creerte que estás viviendo en el personaje y cuando canto funciona de esa manera.

Ferjo Imagen de Instagram: @ferjo.enchasi

¿Qué te gustaría que las personas sintieran después de escuchar tu canción?

Una liberación, un abrir de ojos. Lo que más espero con esta canción es que llegue en el momento indicado a mujeres, también a hombres que lo necesiten, porque muchas veces estamos envueltos en situaciones de las que desafortunadamente no nos damos cuenta y necesitamos un abrir de ojos o un regañito y creo que la música y con esta canción se puede lograr.

Estoy hablando desde un lugar superprivilegiado, pero tenemos a muchas hermanas que hemos perdido en el camino, existe el feminicidio; entonces, yo sí espero que con esta canción pueda abrir muchos ojos a tiempo.

¿Tienen algún proyecto a futuro que te gustaría comentar?

El próximo 20 de marzo sale Queen Size, que es una nueva canción que estoy sacando. Tuve la oportunidad de presentarla en Decididas hace unos días en el Festival de Música en el Four Seasons de la Ciudad de México, pero sale oficialmente el 20 de marzo. Vayan a escucharme.