Yanet García se muestra sin maquillaje tras polémico video

Yanet García, la famosa modelo e influencer mexicana, generó revuelo en redes sociales tras la difusión de un video en el que se le observa con notables marcas en el rostro. Ante la ola de críticas y comentarios negativos, García decidió responder mostrando su rostro al natural, sin maquillaje ni filtros.

La creadora de contenido utilizó su cuenta personal para difundir la publicación en la que se le escucha: “Okay, hablemos de esto. Esta soy yo sin maquillaje, sin filtros y quiero que lo vean completamente. No soy perfecta, pero no estoy así como me pusieron”.

“Entonces, solamente les quiero decir que esta soy yo sin maquillaje real, como siempre me he mostrado con ustedes y no me parece justo que alteren un video para dañar mi imagen, porque no está padre. Hoy en día se pueden utilizar muchas aplicaciones para modificar los videos y afectar a las personas”, confesó la expresentadora del clima.

“Solamente quería darles este mensaje con todo el cariño, con todo el amor, que no se dejen llevar muchas veces por la prensa amarillista, porque eso es lo que están buscando, crear notas, hablar de temas que pasaron hace muchísimos años. A mí me siguen preguntando de una relación que terminé hace como cinco años”, enfatizó Garría.

Según la modelo de OnlyFans, al no querer hablar del tema, muestran la imagen devastada “que se me ve en mi red carpet con ese tema diciendo ‘está devastada por esto que sucedió’. Ha pasado muchísimo tiempo, yo estoy cumpliendo mis sueños; he llegando a México con una película espectacular y no tengo nada que decir al respecto”.

“Pero bueno, solamente quería decirles que aquí estoy, que no se confundan, esta sí es Janet, en esa entrevista ni siquiera yo me reconocí. Entonces, bueno, los quiero mucho y les mando muchos besos”, finalizó.