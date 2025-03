Zoe Saldaña se enfrenta a reportera mexicana y niega que ‘Emilia Pérez’ trate sobre México

Zoe Saldaña ganó el Óscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel en ‘Emilia Pérez’, hecho que la hizo merecedora de un sinfín de críticas, las cuales aumentaron durante una rueda de prensa en la que una periodista mexicana le expresó el dolor que la película le causó a México y la actriz negó que dicho país fuera el “corazón del filme”.

‘Emilia Pérez’ recibió dos premios Óscar en la ceremonia del domingo 2 de marzo. La película ha sido duramente criticada por la manera insensible en la que aborda temas delicados para México, como lo son el narcotráfico y las desapariciones forzadas. Cabe destacar que Jacques Audiard, cineasta francés detrás de esta cinta, aseguró tener poco conocimiento sobre el país, por lo que la película está plagada de estereotipos y escenarios poco realistas.

Zoe Saldana, ganadora del premio a mejor actriz de reárto por "Emilia Pérez", posa en la sala de prensa de los Oscar el domingo 2 de marzo de 2025 en el Teatro Dolby de Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) AP (Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP)

Zoe Saldaña responde a reportera mexicana

Después de haber ganado el Óscar a Mejor Actriz de reparto, Zoe Saldaña ofreció una rueda de prensa en la que una periodista mexicana la cuestionó: “Se han dicho muchas cosas sobre la película, sobre las personas trans, empoderar a la mujer; pero se ha dicho poco sobre México que es el corazón de la película. ¿Qué dices sobre el tema del filme, que es muy doloroso para nosotros los mexicanos?”

Zoe Saldaña respondió de manera tajante: “Siento mucho que tú y tantos mexicanos se hayan sentido ofendidos, nunca fue nuestra intención. Hablamos y venimos de un lugar de amor y me mantengo en eso. No comparto tu opinión, para mí el corazón de esta película no es México, no hicimos una película sobre un país, hicimos una película sobre cuatro mujeres”.

“Estas mujeres pudieron ser rusas, dominicanas, negras; pudieron ser de Israel, pudieron ser de Gaza. Y son mujeres universales porque luchan todos los días contra la opresión, tratan de sobrevivir al sistema y desean encontrar sus voces auténticas. Me mantengo en eso, pero siempre estaré abierta a sentarme con todos mis hermanos y hermanas mexicanos y con amor y respeto, tener una gran conversación sobre cómo ‘Emilia’ pudo ser mejor. No tengo problema”, mencionó.

Fue en la cuenta de X ‘Variety’ donde se compartió el video de lo dicho por la actriz, por lo que en la sección de comentarios se desataron las críticas: “Zoe, no puedes separar a la gente de su contexto”, “Disfruta de tu premio no merecido mientras la gente de mi país llora por sus familiares desaparecidos”, “Personajes mexicanos, locaciones mexicanas, cultura mexicana, problemas de México… ¿Cómo México no va a ser el centro de la película?”, “La peor respuesta. Ella está mal en todos los sentidos” y “Casi, casi dice: ‘me vale, ya tengo mi Óscar”.