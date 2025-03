Ante las especulaciones que siguen surgiendo por la muerte de Daniel Bisogno, el hermano del conductor ofreció una entrevista para el youtuber Alan Morales, con quien aclaró algunos detalles sobre los motivos por lo cuales no ocupará el puesto del actor en ‘Ventaneando’.

Alex Bisogno se mantuvo al pendiente del presentador de televisión durante sus últimos meses con vida, por lo cual, a casi dos semana de su muerte, ha comenzado a compartir más detalles a través de entrevistas para diversos medios.

Alex Bisogno explica por qué no ocupará el lugar de su hermano en ‘Ventaneando’

Al respecto de las dudas sobre la persona que ocupará el lugar de Daniel Bisogno en ‘Ventaneando’ y ante las especulaciones que surgieron, Alex aseguró que siempre intentó construir su camino dentro de la televisión, por lo cual no se atrevería a entrar al programa de TV Azteca en lugar de su hermano.

“Nunca ocuparía un sillón que ocupó él, primero, porque somos muy diferentes, cada uno tiene su personalidad, su carrera. Siempre traté de huir de su camino para que nunca me compararan. Nunca me sentaría en ese sillón porque me quedaría muy grande”, explico.

Alex y Daniel Bisogno

Por otro lado, sobre la cuenta de gastos médicos que tuvieron que cubrir, Alex Bisogno aseguró que los ejecutivos de TV Azteca siempre se mantuvieron al pendiente de la salud del conductor, por lo cual no tuvieron que preocuparse.

“Televisión Azteca nos dio la confianza, el apoyo, tanto a Daniel como a mí, entonces, uno tiene que ser muy agradecido siempre con el que te tiende la mano. En estos momentos de tanta angustia que vivimos con Daniel, TV Azteca nos tendió la mano de manera moral, económica y en todos los sentidos. No tengo nada que decir más que estoy muy agradecido”, aseguró.

Finalmente, ante las especulaciones que surgieron sobre el apoyo económico que habría brindado Pati Chapoy, el conductor de televisión aseguró que la periodista no cubrió los gastos médicos; no obstante, señaló que abogó para que Daniel Bisogno siguiera recibiendo su sueldo sin importar su ausencia del programa.

“Pati Chapoy, afortunadamente, no tuvo que desembolsar ni un centavo por Daniel, pero sé que abogó por eso. Sé que siempre vio la manera de apoyarnos. De entrada, Daniel siempre recibió su sueldo a pesar de que se tuvo que ausentar de su trabajo. Gracias a ese sueldo, pudo seguir pagándole la manutención a la mamá de su hija y pudo mantener su vida”, puntualizó.