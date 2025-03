Easykid: “Estoy ansioso por llegar al Pa’l Norte y presentar mi nueva música”

Joaquín Palacios, mejor conocido como Easykid, es una de las promesas del movimiento urbano en Chile. Además del trap, ha explorado otros géneros como el rap, el punk y el reguetón, siempre con un estilo único.

Ahora, está listo para regresar a México y presentarse en el Festival Pa’l Norte un reto que lo tiene emocionado y nervioso.

En entrevista con Publimetro, compartió sus expectativas sobre este gran momento.

¿Cómo ha sido tu camino en la música?

—Ha sido largo, la verdad. Durante años he estado trabajando duro, pero últimamente las cosas han salido muy bien. Ha crecido mucho el público que sigue lo que hago, y eso me permite desarrollarme más, atreverme a nuevas cosas. Ahora estamos preparando el nuevo álbum. También vamos a México en breve, así que estoy feliz y ansioso.

Lograste dos fechas en un venue importante en Chile, ¿cómo te sientes ante el reto del Festival Pa’l Norte en México?

—Sí, totalmente. Lo del Movistar Arena en Chile fue increíble, y ahora presentarme en un festival fuera de mi país por primera vez es un gran paso en mi carrera. Me emociona mucho. Siento que este año pinta muy bien, y me ilusiona tocar para un público nuevo. Ojalá más gente se sume a lo que yo llamo el culto.

¿Cómo reaccionaste al saber que estarías en el Festival Pa’l Norte?

—Feliz, obviamente. Llevábamos tiempo esperando una oportunidad así, de tocar en un festival grande fuera de Chile. Siempre es bonito ir a México, pero esta vez es especial porque será en un festival tan importante. Es un reto, porque no sé cuánta gente realmente me conoce o cuántos estarán ahí para verme, pero es una gran oportunidad para conquistar nuevo público y sembrar en otros territorios.

¿Cómo ha sido tu experiencia en México?

—He estado en Ciudad de México y hace tiempo fui a Monterrey, pero he tocado más en la capital. Me gustaría presentarme en más ciudades y quedarme más tiempo para conocer otros lugares.

¿En qué etapa está tu nuevo disco?

—Lo estamos trabajando. Planeamos lanzarlo a finales del primer semestre. Ha sido un proceso caótico, pero así debe ser un álbum: lleno de emociones y con una esencia auténtica. La gente valora cuando un disco tiene sentimiento. Quizás en el festival podamos adelantar algunas canciones.

¿Cómo manejas la dualidad entre Joaquín Palacios y Easykid?

—Es raro. Me lo dicen mucho, sobre todo en los shows en vivo: “Eres muy tranquilo, pero en el escenario eres otra persona”. Pero no lo veo así. No siento que tenga que actuar de forma distinta, simplemente hay momentos en los que Easykid resalta más y otros en los que Joaquín está al mando. Mi música refleja lo que realmente siento y cómo veo la vida, así que no veo una gran dualidad, es solo una parte de mí.

Coleccionas peluches, ¿eres romántico o tierno?

—No sé, no sé si tanto… Pero me gustan esas cosas. Me gustan los peluches, las cartas, las figuras. Tengo muchas figuras de acción, y siento que sigo siendo un niño en el fondo, aunque ya esté más grande. Conservo esa parte dentro de mí y creo que se nota.

Mensaje para los fans en México

“Estoy ansioso de volver. Siempre es un placer estar en México. Siento que hay una conexión especial entre el público chileno y el mexicano. Me hacen sentir como en casa. Estoy feliz y emocionado por verlos, y espero que más personas se sumen a este camino conmigo. ¡Nos vemos en el Pa’l Norte!“, compartió Easykid.

¿Cuándo se presentará Easykid en México?

6 de abril en el Festival Pa’l Norte en el Parque Fundidora de Monterrey.