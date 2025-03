A varios días de la muerte de Daniel Bisogno, los seres queridos cercanos al conductor siguen compartiendo detalles sobre sus últimos días con vida, por lo cual su exesposa habló sobre el deseo que logró cumplir a su única hija Michaela.

Cristina Riva Palacio se mantuvo cercana durante los últimos meses con vida de Bisogno, tomando en cuenta que compartían la crianza de su única hija, es por ello que hace poco ofreció una entrevista para Matilde Obregón, con quien compartió diversos detalles de la vida del presentador.

Daniel Bisogno Así fue la despedida de Daniel Bisogno en Ventaneando (Instagram)

Exesposa de Daniel Bisogno confiesa el último deseo que el conductor logró cumplir a su hija Michaela

Ante las dudas sobre los últimos días con vida de Daniel Bisogno, Cristina Riva Palacio aseguró que visitaba al conductor constantemente para reproducirle audios de su hija, misma que intentaba motivarlo en su recuperación. Al respecto, señaló que el actor logró cumplirle un último deseo a su hija al no volver a pasar otro cumpleaños en el hospital; sin embargo, señaló que no fue de la forma en la que esperaban.

“Todos los días le llevaba audios a Daniel de Michaela alentándolo, diciéndole cuál era su actividad del día y cuántos días faltaban para su cumpleaños, porque Daniel le dijo yo voy a salir y se lo cumplió, de cierta forma se la cumplió. Michaela no va a pasar otro cumpleaños en el hospital”, dijo.

En este sentido, su expareja recalcó el vínculo que compartían Daniel Bisogno y Michaela, señalando que su hija era la persona más importante en la vida del conductor.

“Yo le ponía todos los audios, se le salían las lágrimas a Daniel cuando escuchaba a su hija. Era lo menos que yo podía hacer por él, porque lo que más quería en esta vida era a su hija, pero no hay comparación con nadie, absolutamente nadie se le acercó a Michaela nunca”, aseguró.

Revelan que la hija de Daniel Bisogno soñó con el conductor antes de enterarse que murió

Después de haber logrado despedirse del conductor, su exesposa señaló que llegó a su casa y tuvo que contactar a un tanatólogo para poder asesorarse sobre cómo comunicaría la noticia a su hija.

“Tardé como hora y media. Llego corriendo y nos dan la noticia de que era cuestión de horas. Cuando yo llego a la casa de mi mamá, mi hija estaba dormida entre mi hermano y mi perro. Me suelto a berrear, le hablé al tanatólogo para que te orienten cómo hacerlo. Me preocupaba mucho que Michaela se despertara y que pensara algo”, dijo.

Posteriormente, Cristina aseguró que su hija le comentó que había soñado con su papá, por lo cual no pudo evitar las lágrimas y tuvo que confesarle la noticia sobre la partida de Daniel Bisogno, misma por la cual Michaela rompió en llanto.

“Se despierta Michaela y me dice que soñó con su papá y me solté a llorar. Me dice: ¿Qué pasa? Y yo: papi ya está en el cielo. Me dijo: No, por favor no. ¿Por qué mi papi? Lloramos muchísimo en familia y te das cuenta el cariño que hizo Daniel en la gente. Mi familia lo amaba”, señaló.