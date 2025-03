Familia Aguilar estalla y confiesa la verdad sobre supuesto aborto de Ángela Aguilar

Un famoso youtuber reveló en sus redes sociales que tiene pruebas sobre el supuesto aborto que se realizó Ángela Aguilar. De esta manera, la familia de la cantante se pronunció al respecto en redes sociales, medio por el cual aclararon los rumores.

A través de historias en Facebook, Zorrito Youtubero reveló información acerca de Ángela Aguilar y Christian Nodal: “Desde hace varios días me ha llegado info de que, supuestamente, Ángela estuvo embarazada de Nodal hace mucho, pero que tuvieron que enviar al bebé con San Pedro. Me han llegado pruebas de ello, pero no sé si sea prudente compartir esto. Es muy delicado el asunto”.

También reveló un supuesto mensaje que le llegó de parte de Pepe Aguilar, en el que lo amenaza: “Nunca me he tomado el tiempo de meterme en escándalos. Mi equipo legal siempre se ha encargado de estos asuntos mediáticos. Pero creo que estás cruzando una línea que como padre no puedo permitir y me refiero a la historia que subiste, donde aseguras cosas muy delicadas, las cuales pueden tener consecuencias muy fuertes”.

Historias de Zorrito Youtubero en Facebook

Familia Aguilar responde a la polémica por supuesto aborto de Ángela Aguilar

Fue en un comunicado publicado por la cuenta de Instagram que se encarga de dar noticias sobre la familia Aguilar que se rompió el silencio respecto a la situación: “En relación con las recientes afirmaciones realizadas por influencers, youtubers y diversos medios de comunicación, en las que sostienen que la cantante Ángela Aguilar habría tenido un aborto y que recibió amenzas de parte de su padre Pepe Aguilar, queremos expresar nuestra profunda preocupación”.

“Las afirmaciones que se han hecho son totalmente infundadas y quienes lo afirman tienen la obligación de presentar pruebas sobre ello. En el ámbito público, hay temas que pueden resultar graciosos o de poca importancia; sin embargo, insinuar algo de tal magnitud, sobrepasa por completo los límites de lo aceptable”, continuó el comunicado.

Para concluir, se agregó: “La difusión de rumores que socavan la dignidad de las personas, causan daños a la comunidad en general, y quien o quienes lo hagan pueden hacerse acreedores a sanciones legales. Instamos a los creadores de contenido y a todos los medios de comunicación a actuar con ética y a considerar el impacto de sus palabras, sobre todo con los más vulnerables”.