Ante las todos los comentarios que surgieron en redes sociales, Galilea Montijo reapareció desde sus redes sociales para hablar sobre la aparatosa caída que sufrió mientras estaba en un carro alegórico, señalando cuál es su estado de salud actual.

Fue el pasado 2 de marzo en donde Galilea Montijo desfiló en uno de los carros alegóricos más importantes del Carnaval de Mazatlán, en compañía de su pareja Isaac Moreno. Todo transcurría normal; no obstante, de manera repentina, la conductora decidió bajar por una escalera angosta, lo cual generó que cayera por dos escalones.

Galilea Montijo habla sobre la aparatosa caída que sufrió en el Carnaval de Mazatlán

Como parte de las reacciones que han surgido, Galilea Montijo compartió un video, señalando cómo fue que resbaló por las escaleras del carro alegórico, además de agregar su agradecimiento por las personas que se preocuparon su estado.

“Al final ya cuando me iba a subir al carro, que era el que nos trae al hotel, nada, pues se me atoró el vestido en el tacón, resbalé. Me duele un poquito el pie izquierdo. Gracias por preguntar y preocuparse”, dijo.

Asimismo, ante las críticas contra su novio Isaac Moreno, la conductora de ‘Hoy’ aseguró que su pareja logró ayudarla para que la caída no fuera peligrosa.

“Tenía a lado a mi lord que me alcanzó a detenerme para que la caída no fuera más aparatosa”, comentó.

Finalmente, ante el apoyo y cariño que recibió de parte de todos los asistentes, Galilea agradeció haber sido parte de un evento cultural tan importante en México.

“Gracias de verdad Mazatlán por todo su cariño. Cinco horas de recorrido, 10 kilómetros. La pasé increíble, gracias por todos sus gritos, sus cariños, sus apapachos. Me voy muy, muy contenta. Mi alma está llena de todas las cosas tan bellas que recibí el día de ayer”, aseguró.