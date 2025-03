Millie Bobby Brown estalla por críticas a su físico: “Que sean mujeres es aún peor”

Recientemente Millie Bobby Brown se volvió objeto de críticas por su apariencia física, pues tanto medios como internautas destacaron que la actriz se ve mucho mayor de lo que es. Fue así, que se pronunció al respecto en redes sociales y arremetió en contra de quienes la juzgan por crecer.

A sus 21 años de edad, la estrella de ‘Stranger Things’ fue duramente criticada por parecer mucho mayor, por lo que medios extranjeros publicaron titulares como “¿Por qué los jóvenes de la generación X como Millie Bobby Brown están creciendo tan mal?”, “¿Qué le hizo Millie Bobby Brown a su cara?” y “Millie Bobby Brown es confundida con la mamá de alguien mientras acompaña a su hermana pequeña en LA”.

SAG Awards 2025: así fue la alfombra roja LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 23: Millie Bobby Brown attends the 31st Annual Screen Actors Guild Awards at Shrine Auditorium and Expo Hall on February 23, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Kevin Winter, Foto: Getty Images/Getty Images)

Millie Bobby Brown explota ante las críticas

Millie Bobby Brown recurrió a su cuenta oficial de Instagram para abordar la situación mediante un video: “Quiero tomarme un momento para abordar algo que es más grande que yo, algo que afecta a las mujeres jóvenes que crecieron bajo el escrutinio público. Creo que es necesario hablar de esto. Yo empecé en la industria cuando tenía 10 años. Crecí en frente del mundo y por alguna razón, la gente parece no crecer conmigo, al contrario, actúan como si el tiempo se hubiera congelado, como si debiera seguir viéndome como en la primera temporada de ‘Stranger Things’”.

Asimismo, retomó los titulares de artículos anteriormente mencionados y destacó: “Esto no es periodismo, esto es bullying. El hecho de que escritores adultos pasan su tiempo diseccionando mi cara, mi cuerpo, mis decisiones, es perturbador. El hecho de que algunos de estos artículos estén escritos por mujeres es aún peor. Siempre hablamos de apoyar y de unificar a las mujeres jóvenes, pero cuando llega el momento parece más fácil derribarlas por algunos clicks”.

“La gente desilusionada no soporta ver a una niña convertirse en una mujer bajo sus propios términos y no los suyos. Me rehúso a disculparme por crecer. Me rehúso a hacerme chiquita para encajar en las expectativas poco realistas de la gente. No me van a avergonzar por cómo me veo, cómo me visto o cómo me presento. Nos convertimos en una sociedad en la que es mucho más fácil criticar que regalar un cumplido”.

Para concluir, resaltó: “Hay que hacerlo mejor. No solo por mí, por todas las mujeres jóvenes que merecen crecer sin miedo a ser destrozadas simplemente por existir”.